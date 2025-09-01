Santos pide tomar bando y luchar para no perder para siempre el PAC

La Mesa Local da Sanidade de Moaña cumplió ayer 199 semanas de concentraciones los domingos ante la Casa do Mar y encara una semana clave en la lucha para recuperar las urgencias. Este domingo día 7 se cumplen 200 semanas que se van a conmemorar con una manifestación en Domaio, que recorrerá a las 11:00 el tramo de ida y vuelta entre el centro de salud y la rotonda del puente de Rande. En ello incidió ayer la presidenta de la Mesa y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, junto al portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña, Gabriel Ferral, llamando a los indecisos a participar en la manifestación y tomar o bien el bando de quien privatiza y resta servicios a Moaña o el de la lucha y defender que Moaña tenga los servicios que merece.

La alcaldesa indicó que había que dar una «lección histórica, salir, que no nos vean derrotados, sino más reivindicativos que nunca para que la Xunta no se atreva a pensar que el nuevo centro de salud de Sisalde se abrirá sin urgencias porque no lo vamos a permitir».

Santos recordó que gracias a la lucha hay una ambulancia de refuerzo en Moaña para todo O Morrazo, que está siendo de mucha utilidad y demuestra «que teníamos razón al reclamarla» y también que haya turno médico de tarde en la Casa do Mar: «Si no estuviéramos aquí, estaría cerrada», indicó, al tiempo que criticó el desvío de fondos públicos a las empresas sanitarias privadas.