El PP lamenta el estado de abandono de la piscina

El portavoz del PP de Moaña, Alfonso Piñeiro, critica el estado de abandono de la piscina municipal, por alta de mantenimiento y dejadez del gobierno local. Dice que no es admisible que desde el Concello se anuncien proyectos que superan los 300.000 euros de dinero público para eficiencia energética de las instalaciones, mientras que «no se resuelve lo más básico que los usuarios dispongan de unas instalaciones seguras y bien conservadas».

Entiende que el gobierno local privatiza el servicio para luego desentenderse. Recuerda que hace dos meses preguntó en comisión de Deportes si estaba previsto sustituir los vinilos de las cristaleras, en un estado lamentable, y la respuesta de la alcaldesa fue que no tenía constancia «lo que demuestra la falta de control y de seguimiento del gobierno sobre unas instalaciones que debía supervisar a diario».