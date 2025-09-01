Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Rompeolas

Si no hay taxi de noche, llegarán los Uber

Inicio del curso político para el PP de Moaña. Veremos cómo marcha el nuevo curso político para el grupo municipal del PP de Moaña tras el último, muy complicado y marcado por la marcha de su líder, Javier Carro. Ayer, en el acto de los populares gallegos de inicio de este curso, se mostró alegre junto a históricos militantes.

Inicio del curso político para el PP de Moaña. Veremos cómo marcha el nuevo curso político para el grupo municipal del PP de Moaña tras el último, muy complicado y marcado por la marcha de su líder, Javier Carro. Ayer, en el acto de los populares gallegos de inicio de este curso, se mostró alegre junto a históricos militantes.

Javier Manchado

Viendo las alegaciones presentadas a la nueva ordenanza del taxi de Cangas y cómo quedan las noches, se favorece el terreno para que los VTC, más conocidos con el nombre de la empresa Uber, entren en la comarca y arrasen con los clientes. Lo cierto es que la profesión del taxi se hace cada vez más complicada porque compaginar en un autónomo el turno de noche con el trabajo de día es casi que imposible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents