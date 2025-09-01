O Rompeolas
Si no hay taxi de noche, llegarán los Uber
Viendo las alegaciones presentadas a la nueva ordenanza del taxi de Cangas y cómo quedan las noches, se favorece el terreno para que los VTC, más conocidos con el nombre de la empresa Uber, entren en la comarca y arrasen con los clientes. Lo cierto es que la profesión del taxi se hace cada vez más complicada porque compaginar en un autónomo el turno de noche con el trabajo de día es casi que imposible.
