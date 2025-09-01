Evacuada una persona por inhalación de humo en un incendio en Cangas

Un vecino de Cangas ha sido evacuado en la mañana de este lunes a un hospital de Vigo por inhalación de humo, aunque con síntomas leves, debido a un incendio que se declaró en su piso en la urbanización de San Roque en Darbo. El fuego comenzó en una freidora de aire y fue controlado perfectamente por los grupos de emergencias desplazados.

Hasta el lugar acudieron Emerxencias de Cangas, Policía Local y Bomberos del parque de O Morrazo que en esta ocasión sí estaba operativo, no como el sábado por la noche con el incendio de una vivienda en Moaña que ardió por completo y a donde tuvo que acudir, para colaborar, Emerxencias de Cangas, al estar cerrado el parque de Castiñeiras.