Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evacuada una persona por inhalación de humo en un incendio en Cangas

El fuego se produjo en un piso en San Roque debido a una freidora

Imagen de archivo de Protección Civil de Cangas.

Imagen de archivo de Protección Civil de Cangas. / Santos Álvarez

Cristina González

Un vecino de Cangas ha sido evacuado en la mañana de este lunes a un hospital de Vigo por inhalación de humo, aunque con síntomas leves, debido a un incendio que se declaró en su piso en la urbanización de San Roque en Darbo. El fuego comenzó en una freidora de aire y fue controlado perfectamente por los grupos de emergencias desplazados.

Hasta el lugar acudieron Emerxencias de Cangas, Policía Local y Bomberos del parque de O Morrazo que en esta ocasión sí estaba operativo, no como el sábado por la noche con el incendio de una vivienda en Moaña que ardió por completo y a donde tuvo que acudir, para colaborar, Emerxencias de Cangas, al estar cerrado el parque de Castiñeiras.

TEMAS

Tracking Pixel Contents