Cangas, con un Cristo orgulloso y marinero

La procesión del Cristo había abandonado el carácter político que le habían otorgado aquellos que invitaban a gobernadores y presidentes de Diputación desde que el fallecido alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (EU) promovió el acuerdo de gobierno para que ninguno de sus miembros fuera en calidad de tal a un acto religioso. Pero ayer se regresó, más que nunca, a la procesión política, donde hubo riña entre gobierno y oposición cuando ambos grupos esperaban la salida de las imágenes de la excolegiata de Cangas, ya cerca de las 20.00 horas de un día pendiente de MeteoGalicia. La edil del PP Maria Isabel Figueiras emprendió publicamente una discusión con la oposición al ver a los ediles del PSOE con la medalla de concejal. Se sintió molesta y creía que todos los concejales, no solo los del gobierno, deberían llevarla. Y como hablaba en voz alta, muy cerca de los ediles socialistas, recibió una respuesta por boca de Sagrario Martínez.

Gente inmortalizando con sus móviles la salida de las imágenes de la excolegiata. / Julio Santos Álvarez

El PP se equivocaba. Las medallas no eran del Concello. Las había comprado el concejal socialista Eugenio González, de hecho, en la parte de atrás, una de ellas está dedicada al fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos. Seguro que la Asociación del Cristo del Consuelo no invita a los políticos para que entren en debate, sino para otorgar mayor empaque a un acto religioso, al que le bastaría ya esa condición para ganar altura, como la del Cristo que sale en procesión: orgulloso, elegante en la cruz, dando ejemplo a los 33 porteadores que lo sacaron a andas de la excolegiata de Cangas en medio de aplausos, alguna lágrima y la banda de música Nuestra Señora del Nordés, de Ferrol, entonando el himno nacional. Sí, no se trata de un error; la banda de música Bellas Artes cuya constumbre de acompañar al Cristo se había convertido en una tradición se rompió. Sobra decir que esta ausencia hirió sensibilidades.

El arzobispo de Santiago y el párroco de Cangas en la misa solemne. / Julio Santos Álvarez

Los 33 porteadores del Cristo sortearon con la habilidad y fuerza que se les supone todas las «trampas» de la calle Real y alcanzaron la Praza da Constitución sin mayor problema, después de varios descansos, que es costumbre en esta procesión hacer pausas de hidratación. Antes, con mayor rapidez, si cabe, había bajado la cuesta de la calle Real la imagen de la Virgen del Carmen, llevada por 24 porteadores, cinco de ellas mujeres.

El presidente de la Diputación, Luis López, conla edil del PSOE, Sagrario Martínez, responsable del Cristo, fuerzas del orden y maceros de la Diputación.. / Julio Santos Álvarez

La Virgen del Carmen pertenece a la Cofradía de la Misericordia y Gremio de Mareantes. Era dos de sus miembros los que portaban la corona de flores que se arroja al mar a modo de ofrenda al regreso de la procesión después de dar la vuelta al consistorio de Cangas, cuando se para a la altura del Hotel Airiños. Ahí, las imágenes del Cristo y de la Virgen del Carmen se ponen mirando al mar y se lanzan fuegos de artificio. Cangas muestra en ese momento su ligación con el mar, que la nutre y la sostiene, que le hace llorar, que le hace amar.

Miembros de la Cofradía de la Misericordia con la ofrenda que se lanza al mar. / Santos Álvarez

Las autoridades aguantaban de forma estoica el recorrido que estaba salpicado de devotos que armados con su teléfonos móviles sacaban fotografías a esas imágenes que tanto veneran. Era un mar de móviles, que alumbraban más que las pobres velas de cera, que ya debían de ser patrimonio de algo. Entre las autoridades, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López (PP); la concejala de Cultura, Aurora Prieto (EU), los concejales del PSOE en el gobierno y los ediles del PP en la oposición, encabezados por su jefa de filas, Dolores Hermelo. Tambien estaba el teniente de la Guardia Civil de Cangas, Fernando Arenas, el jefe de la Policía Local, Ánxo Gallego y el de Protección Civil, Cesáreo Coya. No compareció el núcleo duro del gobierno: el BNG, manteniendo la disciplina que el año pasado había roto el edil Noël Malvido.

La imagen de la Virgen del Carmen por la avenida Castelao / Santos Álvarez

Y efectivamente, tal y como había avanzado el parte de MeteoGalicia, no llovió a lo largo del recorrido. Fue tan ciega la confianza en el pronóstico del tiempo como en la fe que se tiene al Cristo de Cangas, que regresó otra vez a la excolegiata en medio de victores y de emociones incontroladas que ponían «a pel de pita». Cangas es marinera y es devota, es la herencia que le dejaron aquellos tantos que murieron en el mar.

La edil de Cultura con ediles del PSOE en el gobierno, Policía y Protección Civil y el PP detrás. / Santos Álvarez

Las autoridades eclestiásticas tuvieron protagonismo en la misa solemne de las 11:30. Acudió a la que se supone va a ser la última liturgía que oficie en Cangas, el párroco Severo Lobato, el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernádez. Apenas hubo referencias a la marcha del párroco. Ayer mismo hubo un intercambio de pareceres por las luces que iluminaban en el interior de la excolegiata la Virgen del Carmen, sin que fuera bien aclarado.

Hoy Cangas celebra su festivo local dedicado al Carmen.