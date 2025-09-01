Arde una casa okupa junto a la céntrica calle Ramón Cabanillas

Las viviendas okupadas de Moaña, como la de A Miranda, por detrás del Concello Vello, cerca de la travesía Ramón Cabanillas; y la conocida como la casa de madera o «cabaña» en A Canexa, centraron la atención de las fuerzas del orden a última hora de la noche del sábado y durante la madrugada del domingo y en la jornada de ayer, por un incendio en la primera de ellas y por un altercado en la segunda.

Otro momento de las labores de extinción en la casa. | FdV

A las 23:30 horas saltaron las alertas por el incendio en la casa de A Miranda, una antigua construcción de piedra con tejado con estructura de madera, en la que desde hace tiempo viven de forma rotatoria okupas y en el último mes lo hacía un chico con un perro, que afortunadamente no se encontraba en la vivienda. La casa linda con otras en el barrio por lo que fueron los vecinos los primeros en percatarse del peligro y dos de ellos salieron con mangueras para empezar a sofocar las llamas y evitar que se propagaran. Hasta la zona se desplazaron Protección Civil de Moaña, Policía Local y Guardia Civil, además de Protección Civil de Cangas al estar cerrado el parque de Bomberos de O Morrazo y de guardia el de O Porriño. Cuando llegó la Policía, tras el aviso a las 23:30 horas, ya había vecinos intentando sofocar el fuego con las mangueras debido a la proximidad de otras casas, pero la estructura del tejado, toda de madera, se había venido abajo. Solo quedaron en pie las paredes de piedra.

El mal acceso a la vivienda, en un camino estrecho, impidió llegar con los vehículos. Protección Civil de Moaña tuvo que dejar el suyo junto a un lavadero y llegar con la manguera hasta la casa, como también los dos vehículos desplazados de Cangas, que estacionaron en Ramón Cabanillas, junto a la base de Protección Civil de Moaña, y extendieron desde ahí y por las escaleras de acceso al barrio de A Miranda varios metros de mangueras hasta llegar a la zona del fuego.

Por otra parte, la Policía tuvo que acudir ayer al camiño de A Canexa, en donde hay otro foco de okupas vinculado al trapicheo de drogas, en una casa de madera denominada la cabaña. Acudió por un altercado con uno de ellos que se mostraba muy agresivo. Cuando llegó la patrulla, los otros ocupantes de la casa le habían reducido. En este camino hay muchas quejas vecinales por el trapicheo de droga y el ambiente de peligro que genera.