Lo que se ve y no se ve del Cristo

Guantes, hábitos, forquetas, organista, banda de música, predicador, luz.... Todo está a punto para la gran procesión de hoy de las Festas do Cristo en Cangas, sólo pendientes de que la lluvia permita salir al Cristo del Consuelo y a la Virgen del Carmen en su recorrido por la calle Real abajo y enfilar por la avenida Castelao hacia el Concello para regresar a la excolegiata, siempre en medio del jolgorio de las atracciones de las fiestas y de las terrazas de Eugenio Sequeiros, que bajan el sonido en respecto a la procesión. La hora prevista de salida es a las 20:00 y está confirmada la presencia del presidente de la Diputación, Luis López.

Los guantes blancos para salir en procesión. | / Santos Álvarez

Detrás de esta procesión hay toda una maquinaria que pone en marcha la Asociación del Santísimo Cristo del Consuelo, dirigida en funciones por Adela Martínez «Nenuca» en donde todos -incluso la directiva infantil con su puesto de venta de los libros del Cristo- trabajan como verdaderas «hormigas obreras» para que no falte un detalle en la imagen del Cristo. La talla del Carmen es de la cofradía de la Misericordia. Estos últimos días era un ir y venir desde el localde la asociación en la rúa do Hío hasta la excolegiata portando todo lo que necesita el Cristo para salir solemne en la procesión. Son dos toneladas de peso y se necesitan hasta 33 porteadores para poder llevar a la imagen en su anda y con su dosel, bordado en hilo de oro sobre tercipelo morado y seda malva, que precisamente este año cumple un siglo desde su elaboración por las monjas del Compañía de María.

Revisando la anda en su interior. / Santos Álvarez

La imagen que hoy está previsto que salga en procesión data de 1796 y fue encargada por la cofradía al maestro escultor de Santa Cristina de Cobres, Juan Pintos, para tener una imagen más acorde con la moda del momento. El nuevo Cristo, que le llamaron del Consuelo por esa resignación de la invasión turca de 1617 que asoló Cangas, pasó a ocupar el altar en donde estaba el Cristo del Buen Jesús o "Cristo que no quiso arder", que pasó en la excolegiata a estar junto a la pila, de ahí que también le llamen el Cristo de la Pila y que sólo sale en procesión una vez al año, en Semana Santa, como patrón portado por Protección Civil.

Adela Martínez «Nenuca», presidenta en funciones del Cristo. / Santos Álvarez

Adela Martínez «Nenuca» asegura que estos días han estado preparando la imagen con sus columnas, los candelabros, los jarrones de plata, las flores, poniendo a punto el anda que llevan hombres y mujeres. Ella destaca orgullosa que la del Cristo fue la primera cofradía en tener a una mujer presidenta, Maríad el Carmen Lemos, y también a mujeres porteadoras. Reconoce que quienes portan lo hacen por ofrendas y que en la Asociación tienen una larga lista, incluso solicitudes de gente de fuera, como de Marín y de Pontevedra.

Niñas de la directiva infantil en su puesto de venta de libros de la cofradía en la puerta del local. / Santos Ãlvarez

Misa solemne

El Cristo levanta muchas pasiones en Cangas y esta devoción se hereda en las familias, de hecho hay tres generadores -un abuelo, un padre y un hijo que son porteadores. Hoy volverán a Cangas los hábitos azul marino y capelina granate con escudo y fajín granate, asi como la mantilla española blanca.

Un integrante de la Asociación del Cristo muestra el hábito. / Santos Ãlvarez

A las 11:30 es la misa solemne y a ella se espera que desde su residencia en Santiago acudan las monjas del Compañía de María, invitadas por la asociación con motivo del centenario del dosel. Esta pieza, de 2,50 metros de altura por 2 de ancho fue realizada por las monjas fundadoras del colegio Compañía de María de Cangas: Magdalena, Rafaela y Presentación, que lo bordaron a petición de las familias de Manuel Barreiro, Ángel Iglesias y Segunda Acuña. Los bocetos orginales se quemaron para crear una pieza única, como es, sin copias.