Entre una sesión vermú que no fue y una lluvia que caló

Ni una jaima abierta ni una orquesta para la sesión vermú que no hubo. El ambiente había que localizarlo en el Eirado do Señal, en la calle Eugenio Sequeiros, donde sus terrazas se extendían hasta el infinito, donde había chascarrillos sobre el pregón y la quema de damas y galanes, donde se hablaba de la alcaldesa, de los concejales, de la oposición, de su posición en el pregón, que no guarda relación con la de los generales rusos ante los grandes desfiles militares de la época soviética, cuando la posición de cada uno de ellos si se tenía en cuenta. En las casas olía a laurel y los restaurantes no habían puesto el cartel de todo ocupado. La amenaza de temporal había hecho mella en los potenciales visitantes. Unas fiestas sin playa comenzaron ayer en Cangas. Los arenales hace unos días llenos de gente ayer estaban vacíos y en las tertulias de vermú se comentaban que este año los turistas habían adelantado su marcha, no por la lluvia, sino por la cercanía de la fecha de apertura de colegios, institutos y universidades. En los cafés de la mañana, antes incluso del pregón, se hablaba de la marcha de Severo Lobato, párroco de Cangas y también se discutía de la calidad de las orquestas que acuden este año.

Alguien nos recordó que el de ayer no era el día grande, sino la víspera del Cristo, último domingo de agosto, cuya lluvia, deseada por muchos nos coge disimulando que aún queda verano.

En las atracciones de la tarde, lo más peligroso era el precio, que dejaba a los abuelos pendientes del 112 y maldiciendo. Pero un día era un día.

Ya bien entrada la tarde, la lluvia era en forma de orballo y no se presagiaba ese temporal de viento y lluvia que obligaron el viernes a suspender el concierto previsto para ayer, a Banda de A Loba. Y tendrán que tocar madera los cangueses para ver en procesión al Cristo del Consuelo, porque la amenaza de lluvia se mantiene inquebrantable.