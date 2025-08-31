Los restos de podas dan la lata en Moaña

Los restos de podas siguen dando que hablar en Moaña, ahora en el paseo marítimo acumulados. Cierto que es competencia el asunto de la Mancomunidade de O Morrazo, pero por alguna razón este año el jaleo de los restos de las podas lo tiene Moaña, no Cangas.

Las sustos que ayer nos dieron tantas sirenas

Las sirenas de Policía Local, Guardia Civil y Grupo de Emergencias de Cangas sonaron por dos veces al unísono en la jornada de ayer: una sobre las 14.00 horas y otra ya más por la tarde. La alerta era de incendio, incluso forestal declaraban el incidente de la tarde. Todos de los nervios otra vez, a pesar de que el cielo estaba como estaba. Al final, fue un fuego en un secador de una cafetería y otro en un asador familiar. Falsas alarmas que trajeron tranquilidad, como la lluvia, que nos hace sentir a todos un poco más seguros, con la esperanza de que este verano ya no sonará más la alerta por incendio forestal. La alcaldesa respiraba aliviada ayer cuando recibió la noticia de que era todo falsa alarma.