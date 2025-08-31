El PP pregunta en dónde están los contenedores de Castelao
REDACCIÓN
El PP de Cangas insiste en la mala gestión en la recogida de la basura, sobre todo en estos días de Festas do Cristo en Cangas: «Lo que debería ser un escaparate de dinamismo y buena organización para residentes y visitantes, se ha convertido en un ejemplo de desidia y falta de gestión institucional».
Dice que la hostelería, con gran actividad por las fiestas se enfrenta al problema añadido de «la falta de capacidad de los contenedores y la deficiente planificación del servicio de recogida de residuos. Tienen que recorrer varios metros hasta los contenedores más cercanos y estos colapsan rápidamente». Varios hosteleros también preguntan, dice el PP, en donde están los contenedores de la avenida Castelao. Lamenta la imagen deplorable, con bolsas acumuladas alrededor de los contenedores en Cangas.
