O Morrazo recibió 2,8 millones de Educación en el Plan de Nova Arquitectura

El Plan de Nova Arquitectura Pedagógica alcanzó las 3.000 obras en centros educativos con una inversión de más de 33 millones de euros, tal y como ayer confirmó el conselleiro de Educación, Ciencia y Universidades, Román Rodríguez, en una visita al colegio plurilingüe de Portonovo, que está mejorando sus instalaciones con cargo a este Plan de Educación, con un periodo de actuación de 2021 a 2025.

Dentro de este Plan figuran 2,8 millones de inversiones en centros educativos de los tres municipios de O Morrazo, de los que Cangas se lleva la mayor parte con 1.330.268 euros; seguido de Moaña, con 1.049.731. y de Bueu con 476.110. También es cierto que en los dos primeros municipios, Educación tuvo que hacer frente a importantes daños en dos institutos y en una escuela infantil a causa de los daños provocados por uno de los temporales que asoló Galicia este pasado invierno.

Con cargo a este Plan se hicieron en Cangas obras de sustitución de cubierta en el CEIP Nazaret con 171.744 euros de inversión; figura también el CEIP de San Roque de Darbo con 92.194 para instalación de ascensor y aseo adaptado; el CEIP Espiñeira de Aldán con 182.471 para sustitución de cubierta, dos inversiones en el IES María Soliño para cambio de luces (92.645 euros) y para reposición de la cubierta por los daños del temporal (675.326 euros), además del IES Rodeira, con 115.888 euros para reposición de cubierta por daños igualmente del temporal.En Moaña figran 859.272 euros de la reforma integral del CEIP de Seara; 71.930 en el IES As Barxas para cambio de luces y 118.525 para la Escuela Infantil de O Con para reposición de cubierta por daños del temporal. Bueu aparece con 273.553 euros en el CEIP Montemogos para sustitución de ventanas; con 58.254 en el IES Illa de Ons para cambio de luces como también el IES Johan Carballeira, con 144.275 euros.