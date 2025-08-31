Moaña humanizará los astilleros desde la Casa do Mar al Eirado do Ferreiro

En la recta final de la rehabilitación de los astilleros de Casqueiro y de Carlagho en el frente marítimo de Seara, en el casco urbano de Moaña, que empezaron en julio pasado y están a punto de concluir, el gobierno local del BNG sigue avanzando en la mejora del entorno y acaba de adjudicar la construcción de las pasarelas de las carpinterías en la fachada al mar y la humanización del entorno entre la Casa do mar y el Eirado do Ferreiro, a la espera de que Costas resuelva la concesión de los terrenos para concluir el paseo, que estaba proyecto en su día hasta Salitre. La concejala de Patrimonio, Muller y Memoria Histórica, María Ortega, confirma que los trabajos se han adjudicado por 48.357 euros a la misma empresa que está trabajando en la actualidad en la rehabilitación de los astilleros y que «garantirá a súa integración na contorna inmediata de Seara».

Otro plano de las carpinterías con el frente de Arenal. | FdV

Explica que la mejora del entorno y la rehabilitación de las carpinterías se trataron en dos proyectos separados, uno para rehabilitar los elementos patrimoniales y otro para humanizar Seara, desde la Casa do Mar hasta el edificio Salitre. Pero dice que esto último «non pode executarse aínda pola falta de disponibilidade dos terreos no tramo final que debe resolver Costas do Estado». Desde el 1 de julio, la gestión de Costas la tiene la Xunta, aunque en este caso está por concretar si se decide desde Galicia o sigue su curso en Madrid.

Plano de los astilleros con las pasarelas. | FdV

Por eso que, a la espera de la cesión de los terrenos, la concejala asegura que el Concello decidió iniciar la mejora del entorno de las carpinterías pero sólo desde la Casa do Mar hasta el Eirado do Ferreiro, convirtiendo en una gran plaza el espacio entre la carpintería de Casqueiro y la Casa do Mar en una gran plaza y ampliando en el frente de los astilleros a la calle Concepción Arenal el tránsito peatonal «coa finalidade de mellorar a accesibilidade así como a seguridade das persoas».

Recuerda que una de las condiciones para que este proyecto obtuviera la autorización de Patrimonio de la Xunta era que en la fachada de la carpintería de Casqueiro al mar se «aporticara» el tejado permitiendo así un paso peatonal por debajo, a la vez que se mantiene el tamaño de la construcción antes de sufrir «o atentado que a queimou». Ortega explica que esta adecuación incluye la instalación de pasarelas desmontables en la zona de las rampas de varada de ambas carpinterías, que permiten salvar los desniveles de acceso, garantizando la accesibilidad para las personas y da continuidad a un paseo por el frente marítimo conectando la nueva plaza con la Casa do Vixiante anexa a la carpintería de Carlagho, conocida como la casa de «Lola Carlagha». Con esta obra también se actuará en las conexiones transversales cara al mar desde la calle Concepción Arenal, abiertas al paso de las personas tanto entre las dos carpinterías como en el terreno de la Casa do Vixiante. En este punto se abrirá el terreno para unificarlo con el tramo del paseo preexistente conectándolo en superficie con el Eirado do Ferreiro. Ortega asegura que esta mejora combina a la perfección la rehabilitación del patrimonio con la humanización para «vertebrar o territorio». Añade que en estos diez años han logrado cambiar la percepción de la gente que veía en este espacio un posible problema..