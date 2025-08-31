Herido al cortarse con una motosierra en Moaña

Un vecino de Moaña resultó herido ayer con la motosierra con la que trabajaba en su propiedad. El hombre se hirió en la pierna izquierda y cuando llegó la patrulla de la Policía Local de Moaña ya le habían practicado un torniquete. El accidente tuvo lugar a las 11.56 horas. El herido fue trasladado por una ambulancia del 061, supuestamente a un centro hospitalario.