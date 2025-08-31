La «fonte do cabalo», con agua tras años «seca»

La fuente de Santiago, más conocida popularmente como «fonte do cabalo», vuelve a tener agua tras mucho tiempo seca. El Concello de Cangas encargó recuperar el servicio a la empresa concesionaria, UTE Gestión Cangas, que la conectó a la red de suministro municipal. Coincidiendo con las Festas do Cristo, los vecinos ya pueden aprovisionarse de agua activando el pulsador.

«De inspiración popular y estilo ecléctico», la «fonte do cabalo» es una pieza en granito realizada en 1890 por el insigne escultor Ignacio Cerviño (autor también del emblemático cruceiro de O Hío y del panteón de Ranqueta, ubicado en el cementerio de Cangas) en 1890, y representa la figura de Santiago Matamoros, el apóstol Santiago en la batalla de Clavijo (año 844). Está tallada en una sola pieza y situada en la rúa Real, a los pies de la excolegiata, y una de las imágenes más reconocidas del centro histórico de Cangas.

Restauración

En el año 2008, el artista Manolo Coya restauró la mano de la imagen de Santiago, dañada desde años atrás, y al poco tiempo de recuperar la mano y la espada fueron atacadas en un nuevo acto de vandalismo.

También se perdió hace años el suministro de agua procedente de la «fonte da Mina», enfrente del colegio de Nazaret, que los vecinos del lugar demandan al Concello recuperar y poner en valor. Sin embargo, el agua que surte ahora a la «fonte do cabalo» es de la red general, no del manantial autóctono, como antiguamente.