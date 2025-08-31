Fiscalía se opone a la petición de los Giménez de volver a los mercadillos

La Fiscalía de Pontevedra rechaza la pretensión de la familia Giménez, involucrada en la denominada «Operación Vida» para que se suspendan las medidas cautelares que impiden a miembros de la citada familia acudir a los mercadillos de Moaña, Redondela, Sabarís, Pontevedra, Porriño, Tui, Barro, Cangas y Vigo. La Fiscalía entiende que la finalidad de las medidas cautelares impuestas es doble, por un lado, evitar el riesgo de reiteración delictiva, y, por otro, proteger a las víctimas de este procedimiento, entre los que están los testigos protegidos, subsistiendo no solo a juicio de la Fiscalía, sino de la propia Audiencia Provincial, lo motivos que en su día se tuvieron en cuenta para adoptar dicha medida cautela. Además, en el mes de mayo, la Fiscalía remitió un escrito solicitando la transformación de las presentes diligencias por los trámites de procedimiento abreviado. «En atención a la gravedad de los hechos y delitos que se les imputan se estima pertinente el mantenimiento de las medidas cautelares impuestas.

Las solicitudes para poner fin a las medidas cautelares fueron presentadas por Sinaí Giménez y sus hermanos Samuel, Saul, Marino y Juan Paulo, así como por María Consuelo Giménez madre de Samuel Giménez. En el caso de Sinaí Giménez, el Fiscal hace referencia a que «en relación al investigado no podemos obviar que él mismo, al menos en una ocasión, ha sido enjuiciado, por el quebrantamiento de la medida de prohibición de acercarse al mercadillo de Moaña, siendo condenado por ello a una pena de 20 meses con una cuota diaria de 15 euros. Esta sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial.

Cuando se van a cumplir pronto diez años de la apertura del caso, Sinaí Giménez, sus hermanos y familiares fueron defendidos por ilustres abogados que no duraron mucho tiempo en la causa. En esta lista aparecen Gutiérrez Aranguren, Marcos García Montes, Cándido Conde Pumpido (hijo), María Beatriz Seijo Méndez (esposa del mediático juez Vázquez Taín), Rodríguez Menéndez, Adolfo Prego de Oliver-Puig de la Bellacasa, Salvador Peiró, Rollo García, José Javier Vasallo, Ignacio Gordillo-Álvarez Valdés. Mientras, se mantiene como abogado de los testigos protegidos Alfredo Iglesias, que se mantiene al pie del cañón desde el inicio de una causa en la que aún no hay escrito de acusación por parte de la Fiscalía, con el fin de que se pueda poner una fecha para el juicio oral.