La Escola de Verán del Club do Mar Bueu llega a puerto

Finaliza el mes de agosto y concluyen las actividades de la Escola de Verán del Club do Mar Bueu Simei. Fueron dos meses intensos y cargados de actividades y la mayoría de los participantes se van contentos y con ganas de repetir. La mejor carta de recomendación para nuevos remeros y remeras que quieran unirse al club.

La mejor manera de echar el cierre era acercarse ayer al muelle de Bueu para ver la regata de traineras de la ACT y soñar con ser parte de una de esas tripulaciones. El Club do Mar Bueu Simei demostró que sí se puede.