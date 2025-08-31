Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Escola de Verán del Club do Mar Bueu llega a puerto

El cierre de las Escolas de Verán del Club do Mar Bueu Simei. | |

REDACCIÓN

Bueu

Finaliza el mes de agosto y concluyen las actividades de la Escola de Verán del Club do Mar Bueu Simei. Fueron dos meses intensos y cargados de actividades y la mayoría de los participantes se van contentos y con ganas de repetir. La mejor carta de recomendación para nuevos remeros y remeras que quieran unirse al club.

La mejor manera de echar el cierre era acercarse ayer al muelle de Bueu para ver la regata de traineras de la ACT y soñar con ser parte de una de esas tripulaciones. El Club do Mar Bueu Simei demostró que sí se puede.

