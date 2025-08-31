Daniel Chapela censura la "incapacidade" de Leal por la falta de presupuestos

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, censura "a incapacidade clara e manifesta" del edil de Facenda, Subvencións e Contratación Pública, Xosé Leal, porque un año más el concello afronta la recta final del año sin presupuestos. "Resulta totalmente sorprendente que Bueu, que está gobernado por maioría absoluta non presente os seus orzamentos en tempo e forma", argumenta, lo que a su juicio conduce a una "falta de seriedade, rigor e cuns servizos públicos ao límite".

Chapela responsabiliza al alcalde, Félix Juncal, porque "queda claro que despois de tantos anos perdeu o criterio á hora de facer o seu equipo e de distribuír os soldos". En este sentido se pregunta "de que serve pagarlle un soldo a Xosé Leal cando os seus predecesores non o cobraban e o facían mellor". Y señala también al PSOE, al que acusa de dedicarse "a soster un goberno disfuncional e que carece de iniciativa política do día a día".

El concejal no adscrito pone como ejemplo "a demora que existiu este ano na convocatoria das prazas vinculadas aos fondos da Deputación, algo que fai que o persoal de brigadas teña que traballar como polo sen cabeza e a remolque". Daniel Chapela reclama "un goberno serio, que presente dunha vez por todas as contas municipais e que se adiante aos problemas en vez de ir detrás deles" y sentencia que "quen non saiba traballar, que o deixe".