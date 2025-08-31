Colón retrata en su pregón a Cangas y su vida

Tanto nos habían prevenido, que el buen tiempo que hubo de mañana sorprendió a la Fiesta del Cristo con paraguas y fulares en los cuellos y alguna que otra prenda para la lluvia que ocultaba, ¡maldita sea!, ese traje de fiesta, esa ropa elegida para la ocasión. Los gigantes y cabezudos habían madrugado para anunciar la fiesta y el reloj del edificio de Abanca anunciaba la hora del pregón de José Lorenzo, más conocido como Colón, que cambió su camiseta de navalleiro por un traje sin corbata, consciente del honor que le había predispuesto el destino. Como fotógrafo aficionado, Colón fue capaz en su pregón de mostrarnos en sus palabras postales de una época, la de los años inmediatamente a la fecha de su nacimiento en 1955.. Esa España que se alejaba poco a poco de la posguerra que se iba acercando al desarrollismo de López Rodó.

Tradicional quema de Damas e Galáns. / Santos Álvarez

Colón nació en A Pedreira, territorio de frontera entre Cangas y Moaña, donde los caminos eran de lama y ni había candiles para iluminar la noche. José Lorenzo tomó el sobrenombre de Colón de su padre, marinero de profesión, y natural de Vilela, al que el mar no sofocó su pasión por cantar.

El Colón de hoy mostró la fotografía de su infancia, con maestros próximos al sadismo, los días en los que iba con su madre a Vigo, al mercado de O Castro; ella a vender patatas que transportaba en un cesto que llevaba en su cabeza y él a a vender chicharros; sus primeros pasos en el instituto Rodeira, la época de gimnasia en Tirán, junto a Manuel Carballo, Canilla, y Javier Castroviejo, junto con los que en una construcción abandonada practicó las anillas, el salto del potro e incluso tuvo oportunidad de hacer sus pinitos en el boxeo y la natación. En esa España franquista y de pantalón corto, todavía, Cangas disfrutaba del cine Danubio, al que Colón iba con sus amigos a la segunda sesión y también de las Fiestas del Cristo, «a las que venían las mejores orquestas».

Desfile de gigantes y cabezudos antes del pregón en Cangas. / Santos Ãlvarez

Fue en estas fiestas donde sacó a bailar por primera vez a la mujer con la que después compartiría su vida, Concha. Era tiempos del servicio militar obligatorio, del que se vuelve hablar, y del que Colón se libró por la enfermedad de su padre y, como hicieron otros muchos en aquel momento, dejó los estudios y buscó refugio en la marina mercante, donde estuvo unos meses, para pasar después a la pesca de altura, donde conoció mundo. Y también tuvo tiempo de participar en la primera expedición científica a la Antártida. Allí conoció a varios biólogos de importancia y también al periodista Valentín Carrera, con el que después participaría en una serie para la televisión titulada «Los viajeros de la luz», con dos capítulos dedicados a Cangas.

Exposición filatélica en la Capela do Hospital. / Santos Álvarez

El tiempo pasa, y cuando Cangas se hacía mayor a golpe de «movida» el reloj biológico de Colón lo llevó a la escuela de adultos, donde conoció a Fernando Cuñarro, que lo introdujo en A Cepa, asociación a través de cual se transmitió la memoria de un pueblo estos días en fiesta. Colón tuvo palabras de recuerdo para los fallecidos en la tragedia del Pitanxo. Y habló de esa Cangas reivindicativa, capaz de asociarse para luchar contra la injusticia, donde surgen asociaciones como Adicam, que luchan contra el cáncer, entre otras muchas. Con un «Viva Cangas, carallo», concluyó.

Matasellos dedicado al poeta Bernardino Graña. / Santos Álvarez

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), fue parca en palabras y tuvo un discurso dirigido a dar importancia a las cosas que de verdad la tienen, a sentirse afortunados por lo que hay que estarlo y no a estar siempre pendientes de luchas que no llevan a ningún lado. Porque como señaló, las fiestas desde los tiempos más pretéritos tenían lugar para agradecer a las deidades lo que habían recibido. Y la regidora local está convencida de que Cangas es un pueblo afortunado.

La mesa cuadrada de Pedro 72, en La Marina. / Santos Álvarez

Finalizados los discursos y una vez que los políticos se dejaron ver en el porche del Concello, tocó el turno de la quema de Damas e Galáns, que es un entretenimiento que atrae numeroso público y medidas de seguridad. Los que ardieron ayer no tenían mucho de galán ni de damas, eran figuras como las de un torero ante un toro, un director de orquesta y un muñeco. Todos ardieron bajo el fuego purificador, antes de que cayera la lluvia.

DJ Michi, en su actuación del viernes en Ojea. / Fdv

Mientras, en la Capela do Hospital y dentro de la exposición filatélica que siempre se abre en las fiestas, se recordaba al escritor y poeta local Bernardino Graña, fallecido en enero, al que la Sociedade Filatélica-Numismática Canguesa dedica el matasellos de este año. La exposición está abierta de 18:00 a 21:00 y a mayores sábados y domingos, de 11:00 a 13:00.

En la noche de ayer estaba prevista sólo la actuación de los Dj Carlos López y Saúl Gallego, ya que el Concello debido a las malas condiciones meteorológicas, con lluvia y viento, suspendió el conceirto de la Banda da Loba y aplazó el cabaré infantil. El viernes sí que actuó en Ojea el conocido Dj Michi. este domingo, tras la procesión del Cristo de las 20:00 está prevista la tirada de fuegos de artificio a las 23:00. Meda hora más tarde empieza la verbena con Orquestra Principal en la avenida Castelao y en el recinto de Ojea actúa el Dj Hugo Martínez a las 24:00.

Entre una sesión vermú que no fue y las jaimas cerradas

Ni una jaima abierta ni una orquesta para la sesión vermú que no hubo. El ambiente había que localizarlo en el Eirado do Señal, en la calle Eugenio Sequeiros, donde sus terrazas se extendían hasta el infinito, donde había chascarrillos sobre el pregón y la quema de damas y galanes, donde se hablaba de la alcaldesa, de los concejales, de la oposición, de su posición en el pregón, que no guarda relación con la de los generales rusos ante los grandes desfiles militares de la época soviética, cuando la posición de cada uno de ellos si se tenía en cuenta. En las casas olía a laurel y los restaurantes no habían puesto el cartel de todo ocupado. La amenaza de temporal había hecho mella en los potenciales visitantes. Unas fiestas sin playa comenzaron ayer en Cangas. Los arenales hace unos días llenos de gente ayer estaban vacíos y en las tertulias de vermú se comentaban que este año los turistas habían adelantado su marcha, no por la lluvia, sino por la cercanía de la fecha de apertura de colegios, institutos y universidades. En los cafés de la mañana, antes incluso del pregón, se hablaba de la marcha de Severo Lobato, párroco de Cangas y también se discutía de la calidad de las orquestas que acuden este año.

Alguien nos recordó que el de ayer no era el día grande, sino la víspera del Cristo, último domingo de agosto, cuya lluvia, deseada por muchos nos coge disimulando que aún queda verano.

En las atracciones de la tarde, lo más peligroso era el precio, que dejaba a los abuelos pendientes del 112 y maldiciendo. Pero un día era un día.

Ya bien entrada la tarde, la lluvia era en forma de orballo y no se presagiaba ese temporal de viento y lluvia que obligaron el viernes a suspender el concierto previsto para ayer, a Banda de A Loba. Y tendrán que tocar madera los cangueses para ver en procesión al Cristo del Consuelo, porque la amenaza de lluvia se mantiene inquebrantable.