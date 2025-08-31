Las carabelas, en las playas de Cangas
Restos de estas medudas aparecieron diseminadas por los arenales de Rodeira, Liméns, Nerga, Areabrava y Menduiña | Los socorristas, que siguen hasta el día 7, las retiraron
El equipo de Salvamento de Playas de Cangas detectó ayer la presencia de hasta 19 ejemplares de la medusa carabela portuguesa que ya el día anterior habían salpicado las playas en Sanxenxo y que las corrientes y el mal tiempo de los últimos días con mar de fondo por el exhuracán Eirin, arrastra hasta los arenales.El Servicio de Salvamento de playas detectó ejemplares diseminados por todas las playas, tal y como confirma el coordinador del servicio y presidente de Protección Civil en el municipio, Cesáreo Coya. Asegura que en la inspección que realizaron detectaron 6 ejemplares en la playa de Rodeira, 5 en la de Liméns, 4 en Nerga y otras cuatro en la parroquia de Aldán,en concreto 2 en la playa de Areabrava y otras 2 en la de Menduiña.
Coya asegura que en este caso se aplicó el protocolo de izar la bandera amarilla en las playas en donde hay socorrismo (Rodeira, Liméns, Nerga, Areabrava y Menduiña), aunque manifiesta que todos los ejemplares estaban muertos y que no hay especial preocupación porque con la lluvia las playas se vacían de bañistas. Salvo la bandera amarilla, manifiesta que no se adoptó ninguna medida más adicional. Los socorristas seguirán en las playas hasta el día 7.
Pueden paralizar a un pez grande
Esta medusa se caracteriza por una vela gelatinosa y su picadura es dolorosa. El veneno puede paralizar a un pez grande y afectar al ser humano.
El viernes también fueron detectados restos de estas carabelas en cuatro playas de Sanxenxo y se izaron banderas amarillas en Montalvo y Canelas. También aparecieron en Pragueira y Silgar, pero en menor cantidad. Llegaron muertas y sin tentáculos.
