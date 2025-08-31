Bueu fija un plazo de 3 años para edificar en el solar que subastará en As Lagoas

La Concellería de Urbanismo de Bueu tiene prácticamente finalizado el expediente para poder subastar el solar del que dispone el Concello en As Lagoas, un trámite que quiere culminar en los primeros días de septiembre. El consistorio quiere garantizar la viabilidad de esa futura promoción y evitar la posible especulación. Así, el promotor que se haga con la propiedad del terreno deberá presentar el proyecto técnico en un periodo máximo de un año desde la adquisición de la parcela y una vez que tenga la licencia municipal las obras deberán empezar un plazo máximo de 6 meses y acabar en 3 años.

Los requisitos que regirán este proceso de subasta fueron definidos junto a los servicios técnicos municipales y el expediente se aprobará en Xunta de Goberno Local o bien por resolución de Alcaldía. El gobierno ya había anunciado hace meses su intención de marcar un tope en el precio de venta de los nuevos pisos, un límite que se establecerá con la inclusión de una cláusula en la que ese precio estará referenciado a los importes de vivienda de protección oficial de la Xunta de Galicia.

Plazos predefinidos para evitar la especulación y dilaciones

Las nuevas condiciones que se acaban de definir estos días se vinculan a los plazos, para evitar dilaciones y demoras. El concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, explica que el promotor dispondrá de un periodo de un año, a contar desde la firma del contrato de compra del solar, para presentar los proyectos técnicos. El siguiente plazo reglado será a partir de la concesión de la licencia municipal: las obras de construcción deberán comenzar en un tiempo máximo de 6 meses desde la fecha del permiso y deberán estar concluidas como muy tarde en 3 años.

La parcela municipal que saldrá a subasta es uno de los cuatro solares que recibió el Concello de Bueu como aprovechamiento urbanístico dentro de la primera fase del plan parcial de As Lagoas. Tres de esas fincas están agrupadas y son las que el gobierno local ha puesto a disposición de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para la construcción de vivienda protegida. La cuarta es un solar con frente a la calle Xosé María Estévez, con una superficie de 283,52 metros cuadrados. El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) permite en este lugar una construcción de bajo, tres plantas y áticos y se trata de un suelo de licencia directa.

Un solar tasado en 223.000 euros

La tasación realizada por los servicios municipales es de 223.000 euros, lo que significa que cuando se abra el plazo de presentación de plicas todas las ofertas deberán ser iguales o superiores a ese importe. «É importante recalcar que o interese do Concello neste caso non é de carácter económico, senón de poñer no mercado vivenda a prezos asequibles», explica el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva.

En lo que respecta a los tres solares que se han puesto a disposición de la Consellería de Vivenda a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), en los que ahora hay un aparcamiento, la previsión municipal es adoptar en el pleno de septiembre el acuerdo formal para su entrega al departamento autonómico. A partir de ese momento el IGVS debería aceptar esa cesión y encargar la redacción del proyecto constructivo. Previamente, el Concello ya aprobó en pleno una modificación del Impuesto sobre Instalacións, Construcións e Obras (ICIO) para aplicar una bonificación del 95% a esta promoción y abaratar los costes.