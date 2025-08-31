Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde una casa "okupada" en Moaña

No hubo que lamentar víctimas, pero la vivienda quedó calcinada

Un agente de la Policía ante el tejado de la casa que se fue abajo a causa del fuego.

Un agente de la Policía ante el tejado de la casa que se fue abajo a causa del fuego. / Fdv

Cristina González

Una antigua casa de piedra en el barrio de A Miranda en Moala, próximo al casco urbano y a la travesía Ramón Cabanillas, quedó calcinada esta pasada noche a causa de un incendio que se declaró por causas que se investigan. La vivienda estaba "okupada" y residía una persona con problemas de adicción, aunque no se registraron víctimas..

Hasta la zona acudieron Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil.. Cuando llegó la patrulla de la Policía, tras el aviso a las 23:30 horas, ya había vecinos intentando sofocar el fuego con mangueras debido a la proximidad de otras casas, pero la estructura del tejado, toda de madera, ya se había venido abajo. Sólo quedaron en pie las paredes de piedra.

Uno de los miembros de emergencias en la extinción junto a un vecino al lado de la casa ardiendo.

Uno de los miembros de emergencias en la extinción junto a un vecino al lado de la casa ardiendo. / Fdv

Fueron alertados los Bomberos de Porriño porque debió de coincidir con el parque de O Morrazo cerrado, pero ya no hizo falta su desplazamiento, según informa la Policía Local.

