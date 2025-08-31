Arde una casa "okupada" en Moaña
No hubo que lamentar víctimas, pero la vivienda quedó calcinada
Una antigua casa de piedra en el barrio de A Miranda en Moala, próximo al casco urbano y a la travesía Ramón Cabanillas, quedó calcinada esta pasada noche a causa de un incendio que se declaró por causas que se investigan. La vivienda estaba "okupada" y residía una persona con problemas de adicción, aunque no se registraron víctimas..
Hasta la zona acudieron Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil.. Cuando llegó la patrulla de la Policía, tras el aviso a las 23:30 horas, ya había vecinos intentando sofocar el fuego con mangueras debido a la proximidad de otras casas, pero la estructura del tejado, toda de madera, ya se había venido abajo. Sólo quedaron en pie las paredes de piedra.
Fueron alertados los Bomberos de Porriño porque debió de coincidir con el parque de O Morrazo cerrado, pero ya no hizo falta su desplazamiento, según informa la Policía Local.
