El vigués que rompió el Adán del cruceiro de O Hío se enfrenta a un delito de daños al patrimonio
El hombre, que tras los hechos fue identificado por la Policía Local de Cangas, declaró ayer ante la Guardia Civil en calidad de investigado
Redacción
El vecino de Vigo que presuntamente causó daños al cruceiro de O Hío el pasado 15 de julio se enfrenta a un posible delito de daños en el patrimonio histórico. El hombre, de 48 años, fue identificado días después por la Policía de Cangas, y citado a declarar este jueves en dependencias de la Guardia Civil en calidad de investigado.
El emblemático cruceiro de O Hío, obra del maestro Ignacio Cerviño, amaneció el día de autos sin la figura de Adán acompañando a Eva a las puertas del paraíso en el fuste del monumento y la pieza rota sobre el pedestal. Los agentes municipales elaboraron un detallado informe con la recopilación de datos y testimonios y se aportó a la patrulla Pacprona, de la Comandancia de Seprona de la Guardia Civil. El investigado está acusado de ocasionar daños al monumento catalogado como Ben de Interese Cultural (BIC), lo que concede una protección especial.
La Policía Local pudo identificar al presunto autor de los daños porque al abandonar precipitadamente el lugar de los hechos tuvo un accidente de tráfico y los vecinos tomaron datos del vehículo. Los desperfectos en el cruceiro se centran en la figura de Adán, que acabó roto en cuatro pedazos. El relato apunta a que tres personas llegaron al atrio de O Hío y uno de los hombres saltó la reja metálica que protege el cruceiro, se subió al pedestal y se agarró a la pieza hasta desprenderla de su base y quedarse con ella en la mano. Al darse cuenta del daño, la depositó en el pedestal y se marchó del lugar.
