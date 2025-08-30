Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«A tradición oral galega estáse revitalizando»

A noite do luns, Día do Carme, estará amenizada polo concerto de Mondra ás 22:30 horas no recinto de Ojea. O artista natural de Teo presentará temas do seu disco «De Ronda», publicado este maio.

O artista, cantareiro e bailarín Mondra (centro) nas festas da Peregrina de Pontevedra. / Rafa Vázquez

Marta Hernández

Cangas

Ojea acolle o luns o concerto (22:30 h) do cantareiro Mondra, un dos artistas de música tradicional e folk máis recoñecidos actualmente en Galicia. Este maio publicou o seu segundo disco, «De Ronda», no que a sexualidade é protagonista. O resto do día do Carme complétase coa misa solemne ás 11:00 h, o concerto da banda de música Belas Artes ás 12:30 h no Adro da Igrexa e unha verbena co grupo Gin Toni’s en Eduardo Vicenti (22:30 h) e Dj Nuch Marino en Ojea a partir da medianoite.

-Como foi o proceso de creación de “De Ronda”?

-Foi un proceso moi intenso, pasando dez meses no estudio de gravación da man indispensable de Hevi, o produtor, que para min é unha das sensibilidades deste país, tanto no musical coma no humano. Foi moi transformador para min, de moitísima aprendizaxe grazas a que o compartín con moitísimas persoas que pasaron polo estudio de gravación para colaborar na interpretación destas once cancións que foron construídas «a lume lento», tendo en conta a necesidades de cada unha.

-Cancións como “Teño caldo quente”, “Como se colea” ou “Púxenme guapo” teñen letras moi directas. Con elas considera que alcanza o obxectivo do álbum de ser unha forma «para seducir e ser seducido»?

-É unha celebración da mocidade e eu quería que a sexualidade atravesase radicalmente este traballo, así que sinto que está moi presente en todas as cancións ao igual que o está a nosa tradición oral e os nosos cancioneiros. Eu quixen precisamente abandonar os sentidos figurados e hablar directamente sobre sexualidade.

-Declarou que parte da súa inspiración vén das cancións en galego coas que se criou. Considera que a xuventude galega actual segue a criarse con este tipo de melodías ou é unha práctica que se está a perder?

-A tradición oral galega estáse revitalizando. Temos a sorte de ter un patrimonio moi rico ao alcance de todas, mais ao pertencer a unha cultura minorizada, é moi fácil permanecer alleas a esta herdanza. Entón, sinto que as que sí somos conscientes dela temos a responsabilidade de achegarllo á xente máis nova. Agardo que algo do noso legado estea alí, na vaga de artistas que collen que soben ao escenario con orgullo e coa pandereita na man.

-A súa actuación das Festas do Cristo é a súa única parada en O Morrazo na xira do novo disco. Que expectativas ten do seu concerto sobre o escenario de Cangas?

-« A ronda» é unha aposta absoluta pola música en directo con cinco persoas na banda, dúas persoas que contribúen coa danza . A parada en Cangas vai ser especial porque compartiremos o directo cunha chea de canguesas que participaron no disco, así que vai haber moitas sorpresas.

