Trabajadoras y jóvenes de Cangas, plantadas en Vialia por Monbus

Un grupo de hasta ocho personas, principalmente mujeres jóvenes y trabajadoras, quedaron el jueves con las puertas del autobús de Monbus en las narices cuando esperaban subir en la intermodal de Vialia, en Vigo, para regresar a Cangas. Ocurrió pasadas las 22.30 horas, en el último autocar que sale de la mencionada estación con este destino.

Ya llegaba el bus con diez minutos de retraso cuando aparcó en su dársena. Allí se subió un montón de gente que estaba esperando hasta que no había asientos para más. Las personas que quedaron fuera intentaron convencer al chófer para que les permitiera subir, porque la otra alternativa, que era la del barco, ya se había esfumado por el horario.

Comentan los que se quedaron fuera que el chófer, después de hablar por teléfono, se subió al autobús y cerró rápido la puerta dejando a un grupo fuera, compuesto por trabajadoras que regresaban a Cangas tras una intensa jornada y a jóvenes que habían decidido pasar un día de ocio en la ciudad olívica.

Relatan parte de las afectadas que no entienden por qué Monbus no puso un vehículo alternativo para atender la demanda existente, como sí hizo para la línea de Pontevedra. También manifiestan que muchas veces, por la mañana, en Domaio, el autobús lleva a gente de pie. El malestar de los afectados es absoluto, incluso se presentaron quejas ante la empresa.

Fue una madre la que tuvo que acudir a Vigo para, en su vehículo monovolumen, traer al menos a 8 personas, porque no tenía plazas para más. «¡No se puede dejar plantada a gente trabajadora!», señala una de las afectadas.