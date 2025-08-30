Los taxistas, en contra de que Cangas establezca turnos rotatorios nocturnos

La exposición de la ordenanza para los taxis de Cangas se cierra con tres alegaciones, dos presentadas por dueños de licencias de este tipo vehículos y otra por la asociación de taxistas de la localidad, contraria al articulado donde se habla de establecer turnos de servicios nocturnos, porque se considera inviable. La ordenanza señala que el servicio nocturno de guardia comenzará a las 22.00 horas y finalizará a las 8.00 horas del día siguiente; además, se señala que se prestará diariamente por turnos rotatorios con un mínimo de un vehículo adscrito a la correspondiente licencia. La determinación de las licencias que deban prestarlo se realizará correlativamente, comenzando por la licencia número 1 y finalizando por la última. Pero el colectivo de taxistas no menciona en sus alegaciones los motivos por los que considera que la rotación en el servicio nocturno es inviable.

También profesionales del taxi de Cangas presentaron alegaciones, concretamente dos de ellos. Así, se oponen a los requisitos para ser titular de una licencia, a la limitación a la titularidad de las licencias, a la norma que exige que la licencia esté en el salpicadero dejando visibles datos sensibles del conductor, «que ni ofrecen mayor utilidad, ni deben ser expuestos, menos aún hacia el exterior de vehículos. «Debería bastar con mostrar el número de licencia que identifica de forma inequívoca al prestador del servicio sin minorar sus derechos de imagen y vulnerar su intimidad». En cuanto a la disponibilidad para el servicio nocturno aseguran que solo son dos taxis los que van a ofrecer el servicio y para poder garantizar lo requerido en la normativa se van a ver minorados los derechos laborales de los conductores, por lo que consideran que se debe revisar lo redactado para que permita una mayor disposición de su tiempo libre y gestión del trabajo por parte de los afectados. Aseguran que tal y como está redactado no se respetarían sus derechos laborales. Tampoco se está de acuerdo con las paradas, ni con varios puntos del articulado de derechos de las personas usuarias, ni de la obligación de las personas conductoras de los taxis, ni de los requisitos para ser titular de la licencia, ni la limitación en la titularidad de licencias.

La ordenanza municipal que está a exposición pública estipula que solo se podrá ser titular de una sola licencia municipal de taxis y deberá ser explotada por el titular con plena exclusiva dedicación, sin perjuicio de poder contratar a una persona conductora asalariada. También apunta que no se podrá ser titular de licencia de taxis en distintos concellos. En cuanto a las paradas, la ordenanza establece que el Concello podrá crear nuevas paradas justificando su necesidad o bien acordar la suspensión de alguna de las existentes y que el Concello, tras la consulta con la asociación que representa al sector del taxi en Cangas, fijará los puntos de parada en los que los vehículos taxis podrán estacionar de forma exclusiva a la espera de pasajeros. Para fijar paradas se tendrá en cuenta el mantenimiento de las adecuadas condiciones para la fluidez del tráfico.

Sin noticias de Uber en el municipio cangués

Al otro lado de la ría, el sector del taxi mantiene una disputa contra los Uber, en la que está involucrado el Concello de Vigo, cuyo alcalde Abel Caballero ordenó a la Policía un minucioso control de la presencia de este tipo de transporte en la ciudad, donde operan sin licencia. De momento, en la comarca de O Morrazo, concretamente en Cangas, no se detectó su presencia, ni trayendo pasajeros ni llevándolos. Desde la asociación de taxistas locales se asegura que no se hace caso a esta «intrusión» porque, de momento, no llegó y que cuando lo haga ya se verá cómo actuar. En este sentido se refirió a la posibilidad de que desde la Asociación de Taxis de Pontevedra haya alguna directriz. «Pero eso ya se verá con el tiempo, que el mundo da muchas vueltas.», asegura.