O Rompeolas

Sobran sitios en los que colocar los contenedores

Un contenedor ocupando plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Un contenedor ocupando plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida. / Fdv

Javier Manchado

Es cierto que con las Festas do Cristo es necesario reorganizar el espacio urbano y mover mobiliario urbano. Pero existen mejores ubicaciones para este contenedor sin tener que ocupar una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Es una cuestión de sensibilidad.

La marcha de uno y el regreso de otros

Puede que estemos ante los últimos coletazos de Severo Lobato como párroco de Cangas y las Islas Cíes. Lo hará por todo lo grande, con la procesión del Cristo, a la que, por cierto, regresa la política de antes: estará el presidente d ela Diputación de Pontevedra, Luis López.

