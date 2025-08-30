Siguen las quejas por los restos vegetales en Meira

Vecinos de Meira se quejan de que la acumulación de restos vegetales continúa en la parroquia con jaulas de puntos de recogida desbordadas.

La concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, había asegurado que ya se habían recogido 2,8 toneladas de restos de podas en la parroquia de Meira y 5,8 en la de Tirán y que la recogida por parte de la Mancomunidade seguía, atribuyendo el retraso a la avería de un vehículo. Mostraba imágenes de puntos de recogida en San Bartoloméu y en Tirán ya limpios. Pero los vecinos muestran otras de una jaula junto a la PO-551 y una marquesina rebosada de restos. El PSOE también incidió en su crítica al gobierno local en este sentido con una campaña en Tik Tok.