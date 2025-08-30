El PP de O Morrazo critica el «deficiente» servicio de recogida de basura del BNG

Los miembros del Partido Popular de Moaña, Cangas y Bueu censuran la gestión de los gobiernos del BNG de estos concellos en cuanto a la ordenanza y el servicio de limpieza y recogida de basura, que califican de «deficiente e insatisfactoria» para los 58.000 vecinos de O Morrazo.

Los portavoces Dolores Hermelo (Cangas), Alfonso Piñeiro (Moaña) y Elena Estévez (Bueu) lamentan que «estamos ante un dos servizos de limpeza e recollida de lixo que peor funcionan de toda a provincia, e só hai que ir por outros concellos para comprobar o nivel de degradación desta actuación en Cangas, Moaña e Bueu; nos tres concellos a práctica totalidadde dos contenedores están rotos, moitos deles sen tapas, sucios e cheirentos tras meses sen limpar malia que o recolle o prego e a frecuencia de recollids dilátase cada vez máis e iso sen entrar noutras cuestións que deberían facerse por salubridade, hixiene e imace e que ademais aparecen recollidas no contrato, pero que non se fan». Ironizan además que «xa que os veciños do Morrazo non teñen porque aguantar mais tempo esta situación, aínda que en realidade este é o modelo BNG».

Los populares indican que ahora lo primordial es «unha mellora exponencial e cualitativa do servizo». Además, advierten a los nacionalistas que no aceptarán ninguna «suba estratosférica» de la tasa que pagan los ciudadanos por este servicio, haciendo referencia a los diversos avisos del BNG anunciando que esta debería duplicarse, pasando de 60 a los 120 euros.

Hermelo, Piñeiro y Estévez exigen al BNG que licite un nuevo contrato o que opten por la municipalización de la recogida de basura, para que «se termine con esta indecisión y con las graves deficiencias de este servicio».