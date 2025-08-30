Nueva bomba en el CEIP Tirán

La concejala de Educación de Moaña, Dolores Chapela (BNG), asegura respecto a trabajos de cara al inicio del curso escolar, que el Concello acaba de finalizar la obra contratada a Aqualia en el CEIP de Tirán consistente en la instalación de una nueva bomba de fecales en el sistema de depuración de aguas. Explica que uno de esos sistemas estaba averiado y la depuradora funcionaba con una sola bomba, lo que suponía un riesgo en su saturación.

Además, explica que se aprovechó para canalizar las pluviales para que no fueran por el saneamiento. La actuación rondó los 8.000 euros y se enmarca dentro del plan de trabajos que el Concello está realizando para la puesta a punto de los centros educativos de cara al inicio del curso este próximo 8 de septiembre.

Precisamente el PP de Moaña había criticado esta semana la falta de trabajos previos por parte del Concello de cara al inicio del curso, centrando sus críticas en la «paralización» de las obras de reforma de los dos campos del keniata en los colegios de Reibón y de Seara, que la alcaldesa, Leticia Santos, señala que no están paradas, pero sí que es cierto que van con retraso para poder iniciar el curso con los campos acabados. Las obras comenzaron en agosto con un plazo de ejecución de dos meses, por lo que ya no será posible qeu acaben para el inicio del curso, pero los trabajos estarán acotados para seguridad de los alumnos.

Adjudicación del plan de asfaltados

Por otra parte, el Concello adjudicó el plan de asfaltados a Oresa Construcción y Servicios Globales que presentó una oferta de 140.535 euros. El Concelo sacó a licitación esta obra por casi 190.000 euros. El plan incluye la mejora de 12 caminos: vial de subida a vivienda desde la PO-551 en el límite entre Meira y de Domaio, el de Pagonas (Berducedo), subida a Paradela, dos de acceso en Broullón, Conselleiros-A Rubiña (Tirán), Fontes-A Grela (Tirán), calle Enrique Rubido de la Gándara, O Casal-A Torneira, Fonte do Unicornio hasta el IES A Paralaia, márgenes del aparcamiento de A Fraga y Paradela a Bouza Figueira.