Moaña iza la bandera de Palestina en el Concello

En Galicia se hablará hoy de Palestina en las calles de varias localidades con concentraciones, rutas, regatas o recitales poéticos contra el «genocidio» de Israel a Gaza y en apoyo a la Flotilla Sumud Global que organiza el Movimiento Global a Gaza-Galiza. Hay convocadas concentraciones en 13 localidades (Compostela, A Corula, Ourense, Pontevedra, Lugo, Ferrol, Vigo, Fisterra, A Illa de Arousa, A Guarda, Ribadeo y Redondela). Ninguna en O Morrazo, pero la comarca vive muy sensibilizada con el genocidio en Gaza y el gobierno local de Moaña, a través de la edil de Muller, Memoria Histórica y Patrimonio, ha izado la bandera palestina en el balcón de la casa consistorial.

María Ortega asegura que con este gesto se quiere mostrar el apoyo al pueblo palestino y condenar el genocidio que Israel está cometiendo: «Non se pode mirar para outro lado ante a situación de catástrofe humanitaria que se está dando en Gaza e que xa suma máis de 60.000 vítimas mortais das que máis de 17.000 foron crianzas. A poboación civil leva anos sometida a ataques, desprazamentos forzados destrución de vivendas, escolas, hospitais, sistemas de auga e infraestruturas. E por se non fora suficiente, súmase a fame extrema que Israel emprega como arma de guerra para levar a bo fin o xenocidio da poboación palestina e que ten como vítimas maioritarias ás crianzas».

De igual manera, el Concello de Moaña denuncia los asesinatos perpetrados por Israel sobre personas trabajadoras de entidades de ayuda humanitaria, periodistas, activistas y referentes de la academia que trabajan en el territorio para garantizar que se respeten los derechos de miles de personas. También denuncia la falta de respeto de la comunidad internacional y condena la inacción de la UE a la que insta a actuar con firmeza para que Israel cese este genocidio.

La Flotilla Sumud Global , con tripulaciones de 44 países, partirá este domingo desde distintos puertos internacionales para romper el bloqueo de Israel a Gaza.

En Pontevedra hay hoy una ruta hoy a las 20:00 desde el Hospital a la Subdelegación y en Vigo hay una regata de vela solidaria a las 11:00 y una marcha terrestre en Samil a las 17:00.