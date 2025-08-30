Martes de mercadillo en Cangas

Las Festas do Cristo do Consolo obligaron ayer a cancelar el mercadillo semanal, como así pasará con el previsto para el próximo viernes 5 de septiembre. Caso contrario es el tiene lugar durante la mañana del martes que, al contar con menos puestos, puede adaptarse con mayor facilidad al espacio junto a las 26 atracciones de las festividades de esta semana.