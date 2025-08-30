Marexada de Bueu recibe 5.000 euros para «Centinelas da auga»
REDACCIÓN
Bueu
La Asociación Recreativa e Cultural Marexada de Bueu es una de las entidades beneficiarias del Plan +Xuventude de la Diputación de Pontevedra, que en total reparte más de 100.000 euros entre 22 colectivos de catorce ayuntamientos. Marexada es la única entidad de la comarca que figura en la relación de ayudas publicadas ayer, con una aportación de 5.000 euros para un proyecto denominado como «Centinelas da auga». El objetivo del programa Plan +Xuventude pretende «impulsar iniciativas e proxectos de interese social relacionadas coa cultura, o deporte, a música ou vencelladas á natureza».
