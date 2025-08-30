El incendio de Vilaboa entró en la zona eólica de O Morrazo

El fuego que durante al menos cuatro días asoló, del 21 al 24 de agosto, el monte de la parroquia de Santa Cristina de Cobres en el municipio de Vilaboa, en el que ardieron 70 hectáreas, afectó a suelo rústico de especial protección forestal, de aguas, de cauces y de espacios naturales, en el valle que forma la confluencia de los regatos de Asubións y Campolongo, afluentes del Río Maior. Así lo señala la Plataforma de Defensa dos Montes do Morrazo, en una valoración de lo que, hasta ahora, ha sido el incendio de más importancia de este verano en O Morrazo, que mantuvo en vilo al municipio de Moaña y que puso en evidencia el «caldo de cultivo» que es para la rápida propagación del fuego el monocultivo de eucalipto mezclado con pino.

Dice que al margen de que el origen del incendio fuese por causa humana, esta situación, además del matorral alto, las especies invasoras como acacias y mimosas de carácter pirófito y la falta de silvicultura y de gestión de la biomasa junto a los viales, hacía presagiar «que nalgún momento e axudado ou acrecentado pola climatoloxía, ía a suceder». En esa situación de peligro, añade, están los restantes montes de O Morrazo.

Aseguran que el incendio subió por la ladera que da a Coto Redondo y al Outeiro dos Asubións y entró en el Área de Desenvolvemento Eólico (ADE) do Morrazo y en la proximidad de donde están situadas dos localizaciones de aerogeneradores del nuevo proyecto de parque eólico que está en tramitación en la Xunta y que supone para esta Plataforma otra de las amenazas a la integridad física y ambiental de los montes de esta parroquia.

La Plataforma destaca que en medio de las plantaciones resultaron afectados carballos, alcornoques, castaños y salgueiros o loureiros, incluso riberas de los regatos, pero añade que en donde exitía bosuqe de ribera y carballeira consolidaa, por su resistencia, el fuego no se propagó tanto o directamente no actuó. Advierten de la gran cantidad de «borralla» o ceniza y de su toxicidad que con la llegada de las lluvias torrenciales provocarán «escorrentías» a la ribera de los ríos y de la ría, en la ensenada de San Simón, dentro de la zona productiva marisquera y ambientalmente protegida por la figura de Red Natura, ya afectada por las escorrentías de los grandes incendios del pasado. Aseguran que el incendio también afectó al entorno de los senderos de corto recorrido de los molinos de Río Maior y de los petroglifos de Cobres y que además de los daños por el fuego hay que añadir las de las propias labores de extinción por el uso de maquinaria pesada para la apertura de viales y de cortafuegos.