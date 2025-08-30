"Colón" descubre Cangas

La Praza do Concello de Cangas fue el escenario en la mañana de este sábado para el pregón de las Festas do Cristo que ejerció el emblemático "Colón", como así se conoce a José Lorenzo, todo un emblema en la localidad como marinero de altura y los últimos treinta años en la navaja y en el ámbito cultural como amante de la fotografía, con la que ha creado todo un archivo de la historia y de los eventos de este municipio, de sus fiestas, pero también de sus tragedias, a través de la Asociación Cultural A Cepa.

Como es tradición, 7 gigantes y cabezudos de Cangas, acompañados de grupos de gaitas, abrieron paso al pregón y a la también tradicional quema pirotécnica de damas e galáns, con un desfile por las calles que empezaban a llenarse de público y que disfrutó con la alegría de estos muñecos que aunque salen en las Fesats do Cristo, -hay constancia de ello desde 1926- tienen su origen en las de San Roque.La pareja de gigantes, que viste del siglo XIX (ella con toca y corpiño ajustado y él con montera) y la comparsa de cabezudos con vestimenta variopinta de viejas, tipos grotestos y animales, fueron realizados en los años 80 en el taller de César Lombera y los cabezudos restaurados en 2003 por Sagrario Ortiz después de varios años sin salir a causa de su deterioro.

Un momento del desfile de gigantes y cabezudos por delante del Concello. / Julio Santos Álvarez

Este desfile animó el ambiente para un pregón muy emotivo en el que "Colón" hizo una estampa de Cangas a través de su niñez y vida hasta los 70 años que tiene. Recordó que nació en el barrio de A Pedreira, que su padre era marinero en Vilela, del que heredó su nombre y que tiene en la memoria a su madre con una cesta de patadas en la cabeza y a su padre con otro de chícharos para vender en el mercado de O Castro en Vigo. Contó dura estancia por las escuelas de Rosita y Chuco en Tirán que rozaba el sadismo, que fue uno de los primeros alumnos del IES Rodeira y destacó también, entre otros muchos detalles, su faceta deportista, que comenzó en el atletismo con las anillas o el potro de Manuel Carballo "Canillas" y de Javier Castroviejo en Tirán. También que practicó boxeo y natación.

Uno de los muñecos de la quema de damas e galáns. / Julio Santos Álvarez

Tuvo palabras para su mujer Concha a la que conoció en un primer baile en las Festas do Cristo, que siempre reunían grandes orquestas del momento, repasó los recuerdos del cine de segunda sesión, el refresco de Mirinda, y su vida como marinero que empezó en la Mercante para luego adentrarse en la pesca de altura en un primer barco en el Banco Canario Sahariano en el que la mitad de la tripulación era del barrio de O Forte. "Cólon" fue uno de los integrantes de la primera expedición a la Antárdida y en su sentimiento como marinero, pidió que los patrones cuiden a las tripulaciones porque el mar es traicionero, para recordar así a las víctimas del "Pitanxo" que motivó el aplauso del público, como también a otras víctimas de la bajura como Benito, Lisardo, Martínez y Michel -éste último fallecido hace un año cuando tras faenar en la bajura y regresar a casa en su coche, fue embestido por otro en el frente marítimo.

Aficionado a la fotografía desde adolescente cuando su madre le compró su primera máquina, dice que en las campañas en el mar hacía fotos a todo lo que le gustaba, que también se pasó al video y que las mejores imágenes que guarda de esta faceta suya son las captadas en la catástrofe del Prestige, que generó un movimiento social en la villa y que le llena de orgullo ver a los marineros recoger el chapapote con las manos.

Tras el pregón de Cangas y en una mañana en la que la lluvia dio una tregua, se procedió a la tradicional quema de damas e galáns.