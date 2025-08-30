Cangas se enciende bajo la lluvia

Las Festas do Cristo dieron el “pistoletazo de salida” ayer con el encendido de la iluminación que se llevó a cabo a pesar de las previsiones de lluvia. Al acto que acudieron los ediles del tripartito de manera conjunta, aunque llegaron por separado. La presa de todas sus manos con el mando del encendido va más allá del festejo, tiene trastienda política. Aquí se quiere escenificar la unión de los tres partidos que gobiernan Cangas. También cuenta la leyenda que hay una maldición en este encuentro, que habla del futuro de los ediles presentes en el acto. Ayer, además de la concejala de Cultura, Aurora Prieto (EU), y la alcaldesa de Cangas, Araceli GestidoBNG), estuvieron también Antón Iglesias (BNG), Lucía Do Campo (BNG), Xiana Abal (BNG) y Sagrario Martínez (PSOE). Él y ellas se encargaron de hacer la cuenta atrás en la explanada de Ojea, donde se sitúan las jaimas y el calor de la música, mecía el frío de este apagado final del verano climatológico.

Poco después se celebró el festival Lembranzas da Ría, en el que participaron el grupo de la entidad y la charanga Sete Aldeas. La noche terminó con Dj Michi subido por cuarta vez al escenario del recinto de fiestas.

Arcos de alumbrado en la avenida Castelao. / Julio Santos Álvarez

Hoy la programación continúa según lo previsto, salvando la cancelación del concierto de A Banda da Loba y el aplazamiento del cabaret infantil. El desfile de Cabezudos sale a las 11:00 horas de la Casa da Xuventude hasta el Concello. En este espacio, a las 12:00 horas, José Luis Lorenzo “Colón”, marinero de profesión y fotógrafo aficionado. Después se procederá con una tirada de fuegos y la tradicional quema de damas y galanes. A las 20:00 horas en el Auditorio será el estreno de “Charlie”, el nuevo mediometraje de Afouteza Films, codirigido por Raquel Meleiro y Tony Karra.

Festival de Lembranzas da Ría en Ojea. / Julio Santos Álvarez

Matasellos dedicado a Bernardino Graña

El escritor y poeta cangués Bernardino Graña, fallecido este enero, será el personaje homenajeado en esta XXI edición de la exposición que la Sociedade Filatélica-Numismática Canguesa, que abre hoy sus puertas a las 11:00 horas en A Capela do Hospital. La entidad organizadora dedica al homenajeado un matasellos, un sobre conmemorativo y un sello. Además, habrá una reproducción fotográfica con 17 instantáneas de su vida y carrera, facilitadas por el miembro de la Asociación Cultural A CEPA José Luis Lorenzo “Colón”, quien hoy pronuncia el pregón de las Festas do Cristo. Completan la exposición 13 colecciones sobre «personajes”, aportadas por miembros de la sociedad organizadora de la mostra y dos de Ourense, que no son competitivas pero que cuentan con un gran mérito por el esfuerzo de los compañeros ourensanos. En su faceta como escritor, Bernardiño Graña cuenta con una prolífica obra en que conviven la poesía, el teatro, una gran parte de narrativa juvenil y artículos para diferentes periódicos. Impulsó la Asociación de Escritores en Lingua Galega y fue miembro de la Real Academia da Lingua Galega. La muestra estará abierta al público hasta el próximo sábado 6 de septiembre, coincidiendo con las celebraciones del Cristo, de 18:00 a 21:00 horas y aumentando el horario en fines de semana por la mañana de 11:00 a 13:00 horas.

Aplazado el concierto de A Banda da Loba y el Cabaret

Uno de los conciertos estrella de la programación de las Festas do Cristo de Cangas, la actuación de A Banda da Loba, previsto para hoy a las 22:30 horas en el recinto de Ojea, se ha tenido que cancelar debido a las previsiones meteorológicas. Así lo afirmó ayer el Concello, que también comunicó el aplazamiento hasta nuevo aviso del espectáculo “Pequeño Cabaret Infantil” que Nelson Quinteiro iba a escenificar a las 19:30 horas en el Eirado do Costal.

Los vecinos pasean entre las atracciones de las fiestas. / Julio Santos Álvarez

Desde el Concello explican que hay previsión de lluvias persistentes y tras consultar con MeteoGalicia se optó por la suspensión y el aplazamiento de estos dos espectáculos. “Nestas actividades pode verse comprometida a seguridade dos asistentes, artistas e persoal técnico, polo que se tomou esta decisión tras unha avaliación conxunta coas autoridades locais, equipos de seguridade e técnicos, priorizando o benestar de todos os implicados», explican desde el Concello de Cangas.

El resto de las actividades del programa de fiestas se mantienen sin cambios por el momento, aunque el Concello se mantiene alerta a las condiciones meteorológicas que presenten durante los próximos días.