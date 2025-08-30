Buscan nuevo hogar para Dante, que vivía encerrado en una habitación en Cangas

las vecinas de Cangas Sandra Paz y Yoli Rueda buscan nuevo hogar para Dante, un cruce de labrador y collie que vivía encerrado en la habitación de la vivienda de su antiguo dueño en Cangas y al que encontraron una casa de acogida, pero la familia ha tenido que devolverlo. Sandra Paz explica que el perro es muy bueno con las personas, pero no sociabiliza con los perros machos y por eso no ha encajado en el hogar de esta familia y se busca a otra para que no tenga que volver a vivir en esas duras condiciones, encerrado en una habitación porque su dueño, enfermo, no lo puede sacar a la calle. Asegura que a Dante lo tiene que llevar alguien que le sepa enseñar a socializar. Las personas interesadas pueden llamarla al 687 556332.