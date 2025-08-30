Bueu pide otra reunión a la Xunta para la mejora de Pazos Fontenla, que influye en Banda do Río

La meteorología de estos días ayuda a que el tercer episodio de contaminación microbiológica en la playa de Banda do Río tenga menos repercusiones para el baño y los usuarios de la playa urbana de Bueu. Con todo desde el gobierno local están empeñados en averiguar el origen de un problema que empezó como algo puntual pero «que vai a máis», tal como admite el alcalde, Félix Juncal. La intención municipal es poder contratar la semana próxima a una empresa especializada para hacer una verificación de la red municipal y detectar posibles vertidos a cauces naturales. No es el único movimiento desde el consistorio, que en las últimas hora acaba de remitir una segunda solicitud de entrevista con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para abordar el proyecto para la mejora de la calle Pazos Fontenla.

La intervención en esta céntrica vía es una de las prioridades del gobierno de Bueu desde hace años puesto que debe incluir la renovación de los servicios de saneamiento y abastecimiento, que están obsoletos, y la dotación de una red separativa de pluviales. «Non digo que estes episodios teñan aquí a súa causa, pero esta situación si que fai imperiosa e inaprazable esa renovación porque os novos colectores suporán unha mellora no servizo e será máis fácil detectar posibles fugas», argumenta el regidor.

Juncal ya trató este asunto con los responsables de Augas de Galicia –que depende de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático– y tuvo la oportunidad de volver a plantearlo ante la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en una reciente visita a Bueu para anunciar el proyecto de dotación de aceras entre Lapamán y el cruce de A Torre. «Xa lle fixemos chegar o proxecto modificado e axustado aos parámetros do concurso de ideas de Banda do Río», apunta Juncal. La primera petición de entrevista se remitió en los días posteriores a esa visita y ahora, tras el segundo episodio consecutivo de contaminación en Banda do Río, se acaba de reiterar para el inicio del nuevo curso político en septiembre.

El Concello también espera el informe solicitado a la concesionaria municipal Aqualia, que justo el mismo día que se conocía esta nueva analítica negativa en Banda do Río concluía el sellado de las arquetas de la red que discurre al lado del río Bispo. Una medida que se adoptó ante la evidencia de manipulaciones, que incluyó la colocación de grandes piedras para hacer desbordar el saneamiento. «Neste momento non podemos desbotar ningunha hipótese, nin sequera a dunha sabotaxe», insiste Félix Juncal.

Desde que comenzó la actual campaña estival la Consellería de Sanidade realizó ya una docena de muestreos en Banda do Río, a la que aún hay que añadir la contraanlítica que debe efectuarse tras este nuevo episodio de contaminación. Entre el 19 y 25 de mayo se realizó hasta en tres ocasiones el denominado «control 0». El primero dio unos índices dentro de lo permitido, pero con un nivel de Escherichia Coli (E.Coli) muy cerca del máximo autorizado. Por eso se repitió el 21 de mayo y en esa segunda ocasión sí que fue superior a los niveles autorizados. Finalmente, el 25 de mayo los resultados fueron satisfactorios.

A lo largo de junio y en el primer muestreo de julio Banda do Río no dio ningún tipo de problemas. Sin embargo, desde mediados de julio ya se detectaron aumentos muy cercanos a los límites máximos que finalmente desembocaron en dos episodios de contaminación microbiológica consecutivos.