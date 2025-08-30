El Bouzós baja turbio y con hedor y Cangas pide el control de vertidos de Augas de Galicia

«Los vecinos de la calle Atranco denuncian vertidos de fecales y pintura al Bouzós». Es un titular de FARO en agosto de 2012 sobre unos problemas de contaminación del cauce que ya eran constantes entonces, hace más de una década, y se han repetido hasta hoy. Los residentes en el entorno, desde la calle Noria hasta Atranco y Canabés de Arriba, vuelven a sufrir desde hace dos semanas el fuerte hedor que desprende el río, que baja turbio y acumula residuos en las rejas del tramo subterráneo. El Concello ya ha tomado nota y, tras consultar el problema con la empresa concesionaria del ciclo del agua, lo ha remitido a Augas de Galicia para que haga una inspección a fondo el servicio de control de vertidos.

Residuos acumulados en la rejilla del Bouzós junto a la calle Noria. / Santos Álvarez

«Desde hai moitos anos xa lle chamamos o río merdento», confiesa una vecina que repasa el largo historial de contaminación del Bouzós en su tramo final hasta la desembocadura junto a la Praza das Pontes. Otros residentes río arriba están convencidos de que el hedor procede de residuos fecales, que ya no sorprenden, y reclaman que el Concello, la UTE Gestión Cangas o Augas de Galicia, que tiene competencias sobre el río, inspeccionen el curso fluvial para determinar su procedencia y erradicar el problema.

El edil de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, recorrió ayer parte del tramo y habló con algunos afectados. También con la empresa concesionaria, que ya revisó recientemente la red de saneamiento y considera que debe derivarse al servicio de control de residuos de la Xunta para que haga unha revisión exhaustiva del cauce.