El Aula CeMIT ofrece cursos de informática para adultos

REDACCIÓN

Moaña

El Aula CeMIT en la Casa da Mocidade del Concello de Moaña organiza desde el 1 de septiembre cursos gratuitos para personas adultas. Se trata de cursos de iniciación a la informática, manejo de teléfonos móviles, ofimática, diseño gráfico, internet seguro, correo electrónico y realidad virtual con impresión 3D y robótica.

las personas que quieran inscribirse, tal y como informa el edil delegado de Mocidade en el gobierno Local, Kevin González, pueden hacerlo en la propia Casa da Mocidade los lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 12:00, en el correo cemit.xunta.gal o en el número de teléfono 616 804107.

