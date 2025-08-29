Vigo exige más medidas contra la sequía y Cangas dice que ya las cumple

«A evolución da meteoroloxía durante os últimos meses ten provocado unha diminución das reservas hidráulicas nos encoros que abastecen a Vigo e a súa área», recuerda el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en una carta remitida a su homóloga de Cangas, Araceli Gestido, a la que solicita que adopte «as mesmas medidas de precaución e recomendacións de aforro» que se toman en la ciudad olívica. El gobierno cangués coincide con el diagnóstico y con las medidas, pero asegura que ya lleva varias semanas aplicándolas y no tiene previsto otras más drásticas, al menos a corto plazo, mientras la sequía no implique un riesgo de desabastecimiento a la población.

Entre las decisiones adoptadas por Vigo recientemente figuran una «campaña de concienciación cidadá» instando a la ciudadanía a hacer un uso responsable del agua. También reforzar el seguimiento de los consumos y control de pérdidas o la adopción de medidas para reducir los usos no prioritarios, como la prohibición de baldeos, la reducción de riegos, el cierre el fuentes e instalaciones ornamentales que no dispongan de circuito cerrado o el corte de agua a las duchas de la playas.

Ninguna de ellas es nueva en Cangas, asegura el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias. La concesionaria del servicio del ciclo integral del agua, UTE Gestión Cangas, se encarga habitualmente del seguimiento de consumos y control de fugas, y los usos no prioritarios se han cancelado. Ni siquiera la celebración de las Festas do Cristo ha aliviado las restricciones. Es el caso del riego de parques y jardines, cuya vegetación se ha secado precisamente por falta de agua, con la excepción de los recién sembrados de Eduardo Vincenti, que precisan mantener el riego para que broten. Y las únicas fuentes e instalaciones ornamentales, explica el edil –en los jardines de O Sinal y el parque de Andrea, con la figura que recuerda a María Soliña– son de circuito cerrado y reutilizan al agua. Tampoco se emplean las duchas de las playas, que fueron desmontadas a principios de verano.

La adopción de esas medidas no evita «estar atentos» a la evolución de la sequía por si hubiera que tomar otras más restrictivas, ni hacer un llamamiento a la ciudadanía para que «faga un uso responsable da auga» y no la despilfarre. Se trata de «optimizar os recursos dispoñibles e minorar os riscos a medio prazo», como dice Abel Caballero en su misiva, en la que reclama a los alcaldes del área con esta vía de abastecimiento «que adoptedes as mesmas medidas de precaución e recomendacións que adoptamos en Vigo» .