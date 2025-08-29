El PSOE traslada al Parlamento la «penosa» situación del castro de Montealegre

El PSOE de Moaña, que lidera Mario Rodríguez, presenta a través de los diputados en el Parlamento de Galicai, una pregunta para su respuesta oral en comisión, en relación al castro de Montealegre, que se extiende sobre el túnel de la Autovía do Morrazo en Domaio, y que sigue sin abrirse al público y en estado de abandono. Pregunta si la Xunta va a llevar a cabo labores de roza y limpieza, así como instalación de un vallado de protección y reposición de los paneles informativos. De igual forma pregunta si la Xunta va a potenciar este castro como recurso turístico, mediante la promoción, publicidad u otra medida que considere oportuna.

Recuerda que el castro es un importante yacimiento arqueológico que traslada a la Edad del Hierro, y un ejemplo de las antiguas comunidades celtas. Añade que proporcionó importante información sobre la cultura celta y fue muy conocido en 2017 cuando los vecinos se movilizaron ya que el desdoblamiento del corredor lo destrozaba en parte. La Xunta modificó el túnel para salvarlo e invirtió en su puesta en valor con la idea de que se abriese al público, pero la situación es «penosa».