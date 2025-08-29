Noche de murciélagos en Moaña

El Concello de Moaña está llevando a cabo un plan para el asentamiento de la población del murciélago con instalación de casetas en las distintas parroquias, como una medida alternativa para combatir la proliferación de insector como el temido mosquito tigre. El plan se realizó en diferentes fases desde el año pasado, tal y como explica la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela (BNG), finalizando la segunda en julio con las últimas 25 casetas (5 por parroquia).

Como cierre a esta segunda fase, se va a realizar el próximo jueves día 4 de septiembre, la «Noite dos Morcegos», en colaboración con la Asociación Morcegos de Galicia. Será a las 21:00 horas en la Praza do Concello y consistirá en una actividad divulgativa para acercar la biología de los murciélagos al público en general, que cuenta con una larga tradición por todo el mundo, dedicando incluso una noche señalada a nivel europeo, denominada la noche europea de los murciélagos, este fin de semana último de agosto.

La noche en Moaña estará guiada por dos miembros del equipo técnico de Morcegos que ofrecerán una charla sobre este mamífero y un paseo al anochecer para intentar escucharles y verles volar, con el apoyo de detectores de ultrasonidos y cámaras térmicas.