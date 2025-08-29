Moaña certifica a 20 profesionales de cocina y camarero

Nueve meses después, los 20 alumnos y alumnas del Obradoiro de Emprego «Moaña Laboura» de hostelería, que se impartió en el Patronato Municipal Beiramar con las especialidades de Cocina y de Servicios de restaurante, dicen adiós a las aulas para entrar en un mercado laboral con 7 diplomadas en cocina, 3 en auxiliar de cocina, 8 en servicios de restaurante (camarero) y 2 en auxiliar camarero. Ayer se clausuró el curso en el Concello Vello de Moaña en donde recibieron los diplomas y certificados acreditativos de su formación, en un acto con la presencia de la alcaldesa, Leticia Santos; el secretario territorial de la Xunta en Vigo y el director territorial de la Consellería de Emprego de la Xunta, que subvenciona este obradoiro. La presidenta del Patronato, Coral Ríos, disculpó su ausencia.

Además de la formación, el obradoiro cumplió también una función social, ya que los alumnos también fueron trabajadores con un sueldo. La parte teórica se desarrolló en el Patronato y la práctica en el local alquilado del antiguo Makore en O Con. En la especialidad de cocina «Operaciones básicas de cocina» aprendieron, tal y como señala la directora del Obradoiro, María José Portela, materias como cocina internacional, aprovisionamientos, conservación, técnicas culinarias, elaboración de platos con carnes de aves y de caza, pescados y moluscos o platos especiales. Cocina la impartió Cristina Millán; y Servicios de restaurante Pablo García Barreto..

La foto de familia del alumnado con docentes y políticos. / Santos Álvarez

En Cocina, el 100% del alumnado eran mujeres, de edad mediana; y en el de camarero, un 30% fueron chicos jóvenes y el resto mujeres también de edad joven. Como todos empezaron en servicios auxiliares y operaciones básicas, no se requería titulación específica, por lo que el 75% del alumnado tenía estudios básicos y el 25% restante estudios de ciclos.

Este Obradoiro es el segundo que organiza el Concello de Moaña debido también a la demanda de de trabajadores en este sector. Parea favorecer la contratación del alumnado, el Concello ha aprobado unas ayudas de 1.500 euros a las empresas por alumno que contraten, con un mínimo de 3 meses a jornada completa.

La alcaldesa destacó que el obradoiro nació para formar pero también para beneficiar a la sociedad moañesa y dijo que se había logrado. Recordó los almuerzos saludables a los niños y niñas, la atención a las personas en el comedor, los eventos en los clubes de jubilados o la fiesta en el Programa Moaña Reforza: «Sois pieza importante de un engranaje que busca la mejora de todas las personas y que busca conseguir trabajo digno o emprender. El secretario territorial de la Xunta en Vigo dijo que esperaba que el certificado sirva como pasarela para encontrar un empleo digno y de calidad y el responsable territorial de Emprego recurrió a la frase latina de "confío más en el trabajo que en la suerte» para que los alumnos de este obradoiro tengan en el trabajo la recompensa y la suerte hecha realidad.