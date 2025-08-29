Mano de pintura para el salón de plenos
El salón de plenos de Moaña ha quedado inutilizado para darle una mano de pintura, de ahí que ayer el acto de clausura del Obradoiro de Emprego de Hostelería no se pudiera realizar en estas instalaciones y fuese trasladado al Concello Vello en Ramón Cabanillas.
