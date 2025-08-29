El mal tiempo obliga a cancelar el concierto de A Banda da Loba y a aplazar el espectáculo de Nelson Quinteiro en Cangas
Las dos actuaciones estaban previstas para mañana en el recinto de Ojea, dentro de las Festas do Cristo
R.M.
Uno de los conciertos estrella de la programación de las Festas do Cristo de Cangas, A Banda da Loba, se tiene que cancelar debido a las previsiones meteorológicas. Así lo acaba de anunciar el Concello, que también comunica el aplazamiento del espectáculo “Pequeño Cabaret Infantil” de Nelson Quinteiro.
Estas dos actuaciones estaban previstas para la tarde y noche de mañana sábado en el recinto de las fiestas en Ojea. Desde el Concello explican que hay previsión de lluvias persistentes y tras consultar con MeteoGalicia se optó por el aplazamiento y suspensión de estos dos espectáculos. “Nestas actividades pode verse comprometida a seguridade dos asistentes, artistas e persoal técnico, polo que se tomou esta decisión tras unha avaliación conxunta coas autoridades locais, equipos de seguridade e técnicos, priorizando o benestar de todos os implicados", explican desde el Concello de Cangas.
El resto de las actividades del programa de fiestas se mantienen sin cambios.
