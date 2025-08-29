La inspección de las atracciones del Cristo no revela ninguna anomalía en su instalación

La inspección de las atracciones de la Fiesta del Cristo comenzó ayer en lo que fue una jornada de trabajo maratoniana que comenzó a las 09.00 horas y no finalizó hasta pasadas las 20.00 horas. Con todo, hubo dos atracciones que no pudieron ser inspeccionadas porque todavía no se habían instalado. El encargado de la tarea fue el ingeniero Antonio López Álvarez, contratado por el Concello de Cangas, que revisión una a una las 26 atracciones. El meticuloso de inspección lleva sus horas, pero el ingeniero afirma que no hay impedimentos por parte de los propietarios de las atracciones. De hecho, ayer, a la hora de cerrar esta edición, se habían detectado pocas irregularidades, sobre todo falta de carteles donde se indica la estatura y la edad de las personas que pueden subirse o algún que otro extintor obligatorio que se había quedado en las caravanas de los feriantes en vez de ser trasladado al recinto ferial, o bien enganchada la toma de tierra. La ahora tristemente atracción del Saltamontes había pasado el examen del ingeniero Antonio López con nota y quedaban pendientes las atracciones de gran tamaño, que se dejaron para más tarde.

Santos Álvarez |

Antonio López considera que aquellos feriantes que heredaron la profesión familiar sí que están bien preparados, conocen los engranajes de lo que tienen en sus manos y están cualificados, otros no tanto. Este ingeniero es de los que opina que sería bueno que a esta gente con experiencia estuviese acreditada ya de alguna manera, pero los que vienen después no estaría de más que se les exija algún tipo de título, que bien podría ser de Formación Profesional, para profesionalizar este trabajo que no hay que olvidar que conlleva un riesgo. Antonio López asegura que el riesgo está en el operador, porque después hay averías como en cualquier otro artilugio mecánico. Afirma que los feriantes no acostumbran a ocultar las deficiencias de sus instalaciones, principalmente porque ellos son los más interesados en que funcionen correctamente. «Yo acostumbro a visitar durante las fiestas más veces a las atracciones y en muchas ocasiones los feriantes me preguntan y me comentan como solucionaron un problema que tuvieron en la atracción. Asi que no se puede decir que estén tratando de engañar a los inspectores. Además, a mí me conocen de sobra», manifiesta Antonio López.

El ingeniero Antonio López está en permanente contacto con la concejala de Cultura, Aurora Prieto, con el fin de transmitirle las novedades que hubiera. Como quedó claro, Antonio López acostumbra a visitar más veces las atracciones de las fiestas. Su figura es ya muy conocida por los feriantes que acuden a Cangas, donde se cumplió todo el aforo. Muchas atracciones llegan a Cangas tras no haber podido estar en otras fiestas. Es una consecuencia del trágico accidente del Saltamontes en la fiestas de Matamá, en Vigo, donde falleció un joven.

Encendido, hoy, a las 21.30 horas; pregón y quema de damas y galanes, el sábado

El pistoletazo de salida de las Fiestas del Cristo tendrá lugar hoy, a as 21.30 horas, con el encendido de la iluminación, acto que tendrá lugar en el recinto de la explanada de Ojea y en el que participan de manera conjunta los ediles del tripartito. Medio hora después está previsto el Festival Lembranzas da Ría, allí mismo, a continuación, concretamente a las 24.00 horas actúe el DJ Michi. De alguna manera, el acto del encendido de las luces sirve también para oficializar la apertura de las jaimas. El sábado comenzará la fiesta con la salida a las 10.00 horas de una comparsa de cabezudos con la Asociación Cultural Lembranzas da Ría y para las 12.00 horas se fija el pregón, a cargo de José Luis Lorenzo (Colón) y casi de inmediato la tradicional quema de damas y galanes, que este año corre el riesgo de estar pasada por agua. Las previsiones son de lluvia durante toda la mañana.