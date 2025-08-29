Un homenaje a Castelao.

Que aunque ya pasó unos días no nos olvidamos de hablar bien del concierto que hubo durante la noche del martes en el muelle de Aldán, en un homenaje a Pavarotti en el que participaba la hija de la diva Montserrat Caballé, que lleva el nombre de la soprano. Aunque el viento apretaba y el frío se había atrincherado en los cuerpos, otrora acalorados por esas temperaturas tan altas que tuvimos, la asistencia fue masiva. Desde las 19.00 horas había gente guardando su silla para un concierto que tenía previsto iniciarse a las 21.00 horas. Cangas mostró que sabe del Bel Canto. El público aplaudió a rabiar y hubo bises, tantos como permitió el tiempo. Al final, los participantes cerraron el concierto con la canción que es todo un himno en Galicia «Ondiñas veñen e van»

En Donón llevan años quejándose de que la Red Natura no hace una buena gestión de los montes, que les impide hacer muchas labores. Ahora resulta que el tema alcanza notoriedad nacional.

Debajo del palco de la música de la Alameda Nueva, donde además de material se guardan otros muchos secretos, se pintó un mural dedicado al escritor, pensador y político nacionalista, Daniel Rodríguez Castelao. Esta expresión pictórica embellece una zona deteriorada, a la vez que ofrece un recuerdo que quiere mantenerse vivo.