La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío

El hombre fue citado a declarar en dependencias de la Guardia Civil en calidad de investigado

Las piezas dañadas del cruceiro de O Hío.

Las piezas dañadas del cruceiro de O Hío. / Guardia Civil

R.M.

Cangas

El vecino de Vigo que presuntamente causó daños al cruceiro de O Hío el pasado 15 de julio se enfrenta un posible delito de daños en el patrimonio histórico. El hombre, de 48 años, fue citado a declarar este jueves en dependencias de la Guardia Civil en calidad de investigado.

El hombre fue identificado por la Policía Local de Cangas, que elaboró un detallado informe con la recopilación de datos y testimonios y que se aportó a la patrulla Pacprona, de la Comandancia de Seprona, de la Guardia Civil. El investigado está acusado de ocasionar daños en el cruceiro de O Hío, un monumento artístico que está catalogado como Ben de Interese Cultural (BIC), lo que concede una protección especial.

La Policía Local pudo identificar al presunto autor de los daños porque al abandonar el lugar de los hechos tuvo un accidente de tráfico. Los daños en el cruceiro se centran en la figura de Adán y la Policía Local entregó los restos de la figura a la Guardia Civil junto al informe.

