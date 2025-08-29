El GDR destina 489.803 euros a tres proyectos morracenses

El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Pontevedra Morrazo aprobó esta semana las ayudas para los proyectos de la convocatoria 2025/2026 de la intervención LEADER en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023/2027. Las subvenciones suman un total de 731.897,63 euros para ocho proyectos situados en diferentes puntos de comarcas de la provincia de Pontevedra. Entre ellas están los 489.803 euros para tres empresas en O Morrazo. Dos de ellas están en Moaña. Se trata, por una parte, de una instalación fotovoltaica autoconsumo para el tanatorio San Martín, con un importe de 9.289,79 euros, que corresponde al 45% de su presupuesto de 20.643,97 euros. Por otra parte está una plataforma audiovisual impulsada por Carbiñez S.L., con domicilio social actual en Meira (Moaña) y cuya subvención alcanza los 5.138,88 euros, un 43,05% de su presupuesto. El beneficiario restante de estas ayudas económicas es el promotor Saudesport Cangas S.L., a través de la ampliación de un centro de fisioterapia en Coiro que obtendrá 39.179,37 euros, un 38% de su presupuesto inicial. El resto de iniciativas con ayudas aprobadas están situadas en Redondela, A Lama, Cercedo-Cotobade, Vilaboa y Salcedo. Todas las propuestas recibirán sus correspondientes subvenciones económicas durante el periodo de la próxima anualidad de 2025-2026.