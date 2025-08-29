Entrevista | José Luis Lorenzo, Colón Navalleiro e fotógrafo
«Cangas sempre foi un pobo reivindicativo»
Mariñeiro da navalla e fotógrafo documentalista de Cangas. José Luis Lorenzo, Colón, será o encargado de pronunciar o pregón das Festas do Cristo deste ano, mañá sábado ás 12.00 horas na praza do Concello, tralo tradicional desfile de Cabezudos
Hoxe comezan as Festas do Cristo do Consolo de Cangas, que este ano se prolongan ata o 5 de setembro. A programación de mañá arranca ás 11:00 horas co desfile de Cabezudos acompañados da Asociación Cultural Lembranzas da Ría, que partirán dende a Casa da Xuventude ata a Praza do Concello, onde se levará a cabo ás 12.00 horas o pregón previo á tirada de foguetes e a queima de damas e galáns.
Nesta edición terá a honra de dar o «pistoletazo» de saída o veciño José Luis Lorenzo (Moaña, 1955), o «Colón» de Cangas, quen traballa no oficio familiar de navalleiro-ao igual que o seu avó, o seu pai e posteriormente os seus fillos- e que ten na fotografía unha das súas grandes paixóns coa que documenta desde moi xoven a historia de Cangas.
-Como se sentiu ao recibir a noticia de que sería o pregoeiro das festas do Cristo deste ano?
-Sentinme halagado, claro. Pero dalgunha maneira para min era un cargo. Eu non son un orador de púlpito, eu malamente converso cos amigos ou presento algunha cousa, así en plan coloquial, non algo tan solemne como dar o pregón na vila na que levo vivindo tantos anos. Pero bueno, non dixen que non, que é a costumbre que teño, e agora sigo medio en tembleque, esperando a ver o que sae de ahí.
-Dende novo traballou como mariñeiro e navalleiro. Considera que en cangas hai relevo xeracional para este traballo?
-O problema está en que empezar de novo como mariñeiro require tempo de aprendizaxe e sacrificio. Hai xente moza que comeza porque os pais son mariñeiros. Eu traballo aquí na navalla cos meus fillos dende fai trinta anos. Eles non tiñan oficio ningún, empezaron como rapaces a traballar, e agora son profesionais pero os seus fillos non van a facerlles ese relevo porque un ten unha filla que está facendo outra carreira e o outro ten un fillo que vai saír ao mar pero na faceta de capitán. Mariñeiros novos que queiran facer baixura non hai demasiados e á altura moito menos. Aquí a baixura, os barcos de marisqueo son barcos familiares pequenos e de poucas prazas. Hai moitos mozos que sí que entrarán con ilusión pero como empresarios ou armadores, non como mariñeiros de tripulación.
-Que nos pode adiantar do discurso de mañá?
-Dende que mo dixeron, tardei un pouco en saber que ía propor pero como a concelleira de Cultura (Aurora Prieto) me dixo que podía dicir o que quixera, entonces vou a falar da miña vida nesta vila e un pouco da miña evolución, dende que nacín ata chegar aos tempos nos que estamos. Tamén das situacións que vivín tanto dentro como fóra de Cangas, porque teño que expoñer dúas facetas, a de mariñeiro e fotógrafo/biógrafo/documentalista, que empezaron dende que andei ao mar ata que recalei aquí, onde levo os últimos 30 anos. Entón de esa maneira vou a empezar pola miña infancia, a vida que recordo cando era pequeno e despois tentarei seguir co apartado do mar e da fotografía. Falarei de Cangas, pero non vou a enumerar os monumentos, que os coñece todo o mundo, pero sí do seu carácter reivindicativo, porque sempre que estiven polo mundo dicíanme que Cangas era terra de folloneros. Eu sempre quixen demostrar que foi un pobo reivindicativo con moitas agrupacións que loitan por todos os dereitos.
«A cámara ten que ter una visión documentalista completa»
-Que foi o que lle enganchou da fotografía nun inicio?
-Eu empecei a facer fotografía con quince anos. Cando aprobei o primeiro ano no instituto Santa Irene de Vigo, a miña nai preguntoume qué quería de regalo e eu pedinlle unha cámara fotográfica. Esa foi a primeira que utilicei, a que comprei en Vigofoto. E fixen fotos cos meus amigos de Vilela, (Tirán, Moaña) ou cando empecei no instituto de Rodeira. E despois, co tempo fun evolucionando ata que co que gañaba como mariñeiro me deu a oportunidade de comprar mellores cámaras. Para esas, tiñas que ter unha pouca máis de idea do manexo, polo cal empecei de maneira autodidacta a comprar libros e a estudalos para sacar o mellor da parte artística da fotografía. Técnicas que agora están en desuso pero que de aquela eran o máximo que podías facer. Cando acabei esa fase, dediqueime a facer fotos da xente, das paisaxes, da natureza, dos animales e das aves. A ornitoloxía é a afección que máis me cautiva agora e grazas a ela recorro o mundo mirando as diferentes especies que existen.
-Como recorda a súa viaxe o ano pasado a Gambia coa sociedade española de Orntitoloxía?
-Foi moi fructífera. Xa contaba con ver algunhas especies en específico, porque nesa zona de África hai unha gran concentración de aves, e incluso cheguei a avistar máis das que pensaba. Pero o que máis me sorprendeu foi a forma de vivir que teñen alí, porque parece o noso estilo de vida fai 60 anos, cando eu era pequeno. Ademais, a xente foi moi agradable.
-Cal cree que é a importancia da fotografía como vía de conservación da historia de Cangas?
-A conservación da historia de Cangas vémola nas publicacións da asociación cultural A Cepa, na que fotógrafos profesionais que teñen algo de cartos fan instantáneas dos eventos sociais e culturais, que son a vida do pobo. A cámara ten que ter esa visión documentalista completa, non se pode ceñir a un “apartado”. Hai que miralos todos, tanto político social como laboral e lúdico. É o que eu fago, que tampouco fágoo con idea de que quede ahí para a posteridade, senón por gusto propio. Eu fago as cousas porque me gustan a min, porque eu quero ter ese documento.
